УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. В октябре 2026 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты, предоставленных в торговых точках, в Свердловской области составила 87,5%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1 процентный пункт (в сентябре 2026 года — 86,5%). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами Свердловская область заняла 14-е место среди 30 регионов-лидеров по количеству заявок на POS-кредиты. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) — на 18-м месте, там доля отказов составила 87,2%, увеличившись за месяц на 0,9 п.п. Челябинская область — на 11-м месте, с показателем 87,8% и динамикой за месяц +1,3 п.п.

Москва — на 30-м месте, с долей отказов 84,0% и динамикой за месяц +1,2 п.п. Московская область — на 25-м месте, там показатель составил 85,9%, увеличившись на 0,9 п.п. Санкт-Петербург — на 28-м месте, с долей 84,7% и динамикой +1,5 п.п.

Наиболее серьезная динамика роста доли отказов по заявкам на POS-кредиты среди 30 регионов-лидеров в октябре 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Воронежской (+1,8 п.п.) и Омской (+1,6 п.п.) областях, а также Санкт-Петербурге (+1,5 п.п.) и Нижегородской области (+1,4 п.п.). Единственным регионом из топ-30, в котором за месяц доля отказов не изменилась, оказался Приморский край (84,1%).

Наибольшие доли отказов по заявкам на POS-кредиты в октябре 2026 года были отмечены в Ставропольском (88,7%), Забайкальском (88,5%) и Алтайском (88,4%) краях, в Кемеровской (88,4%) и Волгоградской (88,3%) областях, а также Краснодарском крае (88,3%). Наименьшие — в Москве (84,0%), Приморском крае (84,1%), Санкт-Петербурге (84,7%), Воронежской области (85,6%) и Хабаровском крае (85,8%).

В целом по стране доля отказов по заявкам на POS-кредиты в октябре 2026 года составила 87,5%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1 п.п. (в сентябре 2026 года — 86,4%). Показатель растет второй месяц подряд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля отказов не изменилась (в октябре 2025 года — 87,5%).

«Доля отказов по заявкам на POS-кредиты продолжает оставаться на очень высоком уровне, приближаясь к уровню 90%, — прокомментировал динамику директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В то же время растет конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов). По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на POS-кредиты в настоящее время составляет 67%».