УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. В октябре 2026 года объем выданных POS-кредитов, предоставленных в торговых точках, в Свердловской области составил 552 млн руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9% (в сентябре 2026 года — 557 млн руб.). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами Свердловская область заняла шестое место среди 30 регионов-лидеров по объему выданных POS-кредитов. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) — на пятом месте, там объем составил 602 млн руб., снизившись на 8,1%. Челябинская область — на десятом месте, с объемом 445 млн руб. и динамикой за месяц -7,9%.

Москва — на первом месте, с объемом 1 793 млн руб. и динамикой за месяц -2,8%. Московская область — на втором месте, там выдано 1 242 млн руб., со снижением на 1,1%. Санкт-Петербург — на третьем месте, с объемом 783 млн руб. и динамикой -8,0%.

Наиболее серьезная динамика сокращения объемов выданных POS-кредитов среди 30 регионов-лидеров в октябре 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Хабаровском крае (-12,2%), Республике Татарстан (-11,6%), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (-8,1%), а также в Иркутской области (-8,1%) и Санкт-Петербурге (-8,0%). В то же время в двух регионах из топ-30 объем выданных кредитов, предоставленных гражданам в торговых точках, за месяц, напротив, немного увеличился — в Тульской (+3,8%) и Новосибирской (+1,4%) областях.

В целом по стране объем выданных POS-кредитов в октябре 2026 года составил 17,4 млрд руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5% (в сентябре 2026 года — 18,1 млрд руб.), а с аналогичным периодом прошлого года не изменился (в октябре 2025 года — 17,4 млрд руб.). При этом по сравнению с октябрем 2024 года (22,5 млрд руб.) показатель сократился на 22,6%.

«Показатели выдачи в сегменте POS-кредитования по-прежнему находятся на довольно низком уровне. Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует и доля отказов по заявкам на POS-кредиты, стабильно превышающая 85%», — прокомментировал динамику директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.