В Свердловской области объем выдач розничных кредитов сократился в октябре

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. В октябре 2026 года объем выданных розничных кредитов (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в Свердловской области составил 30,9 млрд руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 28,6% (в сентябре 2026 года — 43,3 млрд руб.). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами Свердловская область заняла седьмое место среди 30 регионов-лидеров по объему выданных розничных кредитов. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) — на четвертом месте, там объем составил 35,6 млрд руб., снизившись на 29,1%. Челябинская область — на десятом месте, с объемом 23,2 млрд руб. и динамикой за месяц -26,8%.

Москва — на первом месте, с объемом 99,4 млрд руб. и динамикой за месяц -34,1%. Московская область — на втором месте, там выдано 67,9 млрд руб., со снижением на 30,5%. Санкт-Петербург — на третьем месте, с объемом 45,4 млрд руб. и динамикой -38,8%.

Соответственно, наиболее серьезная динамика сокращения объемов выданных розничных кредитов среди 30 регионов-лидеров в октябре 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Санкт-Петербурге (-38,8%), Республике Башкортостан (-35,1%), Ростовской области (-34,9%), а также в Москве (-34,1%) и Ленинградской области (-33,9%). Меньше всего данный показатель за месяц снизился в Приморском крае (-10,7%), Архангельской области (-11,8%), Хабаровском крае (-12,8%) и Республике Саха (Якутия) (-13,0%).

В целом по стране объем выданных розничных кредитов в октябре 2026 года составил 0,97 трлн руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 29,2% (в сентябре 2026 года — 1,37 трлн руб.), а с аналогичным периодом прошлого года — на 14,5% (в октябре 2025 года — 1,14 трлн руб.).

«Несмотря на некоторый всплеск в сентябре, в целом выдача розничных кредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Прежде всего это обусловлено проведением регулятором денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части достаточно высокого уровня ставок и ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Таким образом, в настоящее время можно говорить о сохраняющемся слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Кроме того, сокращение объемов выдачи кредитов в октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем также было связано с изменившимися с 1 октября условиями льготного ипотечного кредитования».