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14 августа 202613:11

В Свердловской области средний срок POS-кредита увеличился на 2 месяца за год

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. В Свердловской области в июле 2026 года средний срок POS-кредитов, оформленных в торговых точках, составил 18 месяцев. За год показатель вырос на 2 месяца (в июле 2025 года — 16 месяцев). Об этом говорят данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

При этом в июле в регионе было выдано 7,94 тыс. товарных кредитов на общую сумму 503,22 млн руб. По сравнению с июнем количество выдач осталось без изменений, а объем вырос на 3%. За 7 месяцев 2026 года в Свердловской области оформлено 51,29 тыс. POS-кредитов на 3,15 млрд руб. со средним чеком 62 тыс. руб. С такими результатами Свердловская область заняла 5 место среди 50 регионов-лидеров по объему выданных POS-кредитов.

Челябинская область на 8-м месте со средним сроком 19 месяцев (+2 мес. за год). В регионе выдали 6,49 тыс. кредитов на 398,32 млн руб. при нулевой динамике по количеству и росте объема на 2% к июню. Тюменская область — 21 место. Там средний срок составил 20 месяцев (+3 мес. за год), в июле выдала 3,40 тыс. кредитов на 232,46 млн руб. — за месяц количество выросло на 3%, объем — на 5%.

В топ-5 регионов по длительности POS-кредита в июле 2026 года наравне со Свердловской областью вошли Краснодарский край (20 месяцев), Татарстан (19 месяцев), Башкортостан (19 месяцев) и Кемеровская область (21 месяц).

В то же время наименьший показатель среднего срока POS-кредитов в июле продемонстрировали Москва (15 месяцев), Московская область (16 месяцев), Санкт-Петербург (16 месяцев), Липецкая область (16 месяцев) и Ленинградская область (17 месяцев).

В целом по России средний срок POS-кредита в июле составил 18 месяцев, увеличившись по сравнению с июнем на 1 месяц, а по сравнению с июлем 2025 года — на 4 месяца. Количество выдач в июле достигло 244,45 тыс. (+2% за месяц, +23% за год), а объем — 16,15 млрд руб. (+4% за месяц, +20% за год). Это самый высокий показатель среднего срока за последний год.

Всего за 7 месяцев 2026 года россияне оформили 1,58 млн POS-кредитов на общую сумму 102,04 млрд руб. Среднемесячный объем выдач составил 14,58 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество кредитов выросло на 21%, объем — на 20%: в январе — июле 2025 года было выдано 1,31 млн товарных кредитов на 85,35 млрд руб., в среднем за месяц — на 12,19 млрд рублей.

«Важным трендом в сегменте стало увеличение среднего срока POS-кредита до 18 месяцев, что значительно больше, чем годом ранее. За товарными кредитами зачастую обращаются люди, для которых платеж по займу составляет ощутимую часть месячного бюджета. Поэтому увеличение срока — вынужденная адаптивная мера, которая позволяет сделать этот платеж ниже, а погашение — комфортным и менее рискованным и вместе с тем вписаться в установленные Банком России лимиты долговой нагрузки», — отметили в бюро.

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