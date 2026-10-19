В Свердловской области сокращается количество и объем выдач POS-кредитов

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2026. В сентябре 2026 года в Свердловской области выдано 8,20 тыс. POS-кредитов на общую сумму 517,60 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач сократилось на 7%, а объем — на 9% (в августе 2026 года — 8,86 тыс. кредитов на 567,66 млн руб.). Об этом говорят данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

С такими результатами Свердловская область заняла 6-е место среди регионов по объему выдачи POS-кредитов. Средний чек в регионе в сентябре составил 63 тыс. руб., снизившись на 1% по сравнению с августом (64 тыс. руб.). Средний срок кредитования составил 18 месяцев.

Челябинская область заняла 8-е место: жители региона оформили 6,84 тыс. кредитов на общую сумму 443,32 млн руб. Средний чек составил 65 тыс. руб. при среднем сроке 17 месяцев, при этом по сравнению с августом количество выдач сократилось на 4%, объем — также на 4%, а чек остался на прежнем уровне.

Тюменская область на 22-м месте: в сентябре здесь выдали 3,22 тыс. кредитов на 229,89 млн руб. со средним чеком 71 тыс. руб. и средним сроком 19 месяцев, при этом за месяц количество и объем выдач снизились на 14%, а чек не изменился.

В топ-5 регионов по объему выдачи POS-кредитов в сентябре вошли: Москва — 1,65 млрд руб. (снижение объема на 12%), Московская область — 1,24 млрд руб. (-7%), Санкт-Петербург — 806,00 млн руб. (-4%), Краснодарский край — 652,14 млн руб. (-6%) и Татарстан — 534,24 млн руб. (+5%).

Самые крупные товарные кредиты в сентябре оформляли жители Москвы — 79 тыс. руб. и Чукотского АО — 76 тыс. руб. Самый длительный средний срок POS-кредитования зафиксирован в Ингушетии — 27 месяцев.

В целом по стране в сентябре 2026 года банки выдали россиянам 255,61 тыс. товарных кредитов на 16,93 млрд руб. За месяц количество выдач в сегменте сократилось на 4%, а объем — на 5%. В годовом выражении количество выдач выросло на 10%, объем — на 6%. Средний размер POS-кредита по стране составил 66 тыс. руб., полная стоимость кредита (ПСК) — 25,3%.

За III квартал 2026 года россияне оформили 766,08 тыс. POS-кредитов на общую сумму 50,90 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество кредитов выросло на 15%, объем — на 12%. Всего за девять месяцев 2026 года выдано 2,11 млн POS-кредитов на 136,79 млрд руб.