В Свердловской области объем выдач POS-кредитов увеличился в августе

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. В августе 2026 года объем POS-кредитов, выданных в торговых точках Свердловской области составил 577 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,7% (в июле 2026 года — 521 млн руб.). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами Свердловская область заняла шестое место среди 30 регионов-лидеров по объему выданных POS-кредитов. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) — на четвертом месте, там объем составил 691 млн руб., увеличившись на 7,0%. Челябинская область — на девятом месте, с объемом 462 млн руб. и динамикой за месяц +8,7%.

Москва — на первом месте, с объемом 2 040 млн руб. и динамикой за месяц +10,3%. Московская область — на втором месте, там выдано 1 320 млн руб., с приростом 4,8%. Санкт-Петербург — на третьем месте, с объемом 891 млн руб. и динамикой +11,7%.

Наиболее серьезная динамика роста объемов выданных POS-кредитов среди 30 регионов-лидеров в августе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Ленинградской области (+19,4%), Республике Башкортостан (+16,2%), Иркутской (+13,6%) и Архангельской (+13,3%) областях, а также Хабаровском крае (+12,7%). В то же время в некоторых регионах из топ-30 объем выданных POS-кредитов, напротив, сократился, в том числе в Тульской (-6,4%) и Омской (-1,2%) областях, а также Алтайском крае (-0,4%).

В целом по стране объем выданных POS-кредитов в августе 2026 года составил 18,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,3% (в июле 2026 года — 17,1 млрд руб.).

«В последние месяцы объемы POS-кредитования немного подросли, однако по-прежнему находятся на довольно низком уровне, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Напомним, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (25,0 млрд руб.) объем выданных в августе 2026 года кредитов, предоставленных гражданам в торговых точках (18,3 млрд руб.), сократился на 26,7%. Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует доля отказов по заявкам на POS-кредиты, стабильно превышающая 80%».