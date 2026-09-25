ГлавнаяНовости
Вчера14:50

В Свердловской области объем выдач POS-кредитов увеличился в августе

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. В августе 2026 года объем POS-кредитов, выданных в торговых точках Свердловской области составил 577 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,7% (в июле 2026 года — 521 млн руб.). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами Свердловская область заняла шестое место среди 30 регионов-лидеров по объему выданных POS-кредитов. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) — на четвертом месте, там объем составил 691 млн руб., увеличившись на 7,0%. Челябинская область — на девятом месте, с объемом 462 млн руб. и динамикой за месяц +8,7%.

Москва — на первом месте, с объемом 2 040 млн руб. и динамикой за месяц +10,3%. Московская область — на втором месте, там выдано 1 320 млн руб., с приростом 4,8%. Санкт-Петербург — на третьем месте, с объемом 891 млн руб. и динамикой +11,7%.

Наиболее серьезная динамика роста объемов выданных POS-кредитов среди 30 регионов-лидеров в августе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Ленинградской области (+19,4%), Республике Башкортостан (+16,2%), Иркутской (+13,6%) и Архангельской (+13,3%) областях, а также Хабаровском крае (+12,7%). В то же время в некоторых регионах из топ-30 объем выданных POS-кредитов, напротив, сократился, в том числе в Тульской (-6,4%) и Омской (-1,2%) областях, а также Алтайском крае (-0,4%).

В целом по стране объем выданных POS-кредитов в августе 2026 года составил 18,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,3% (в июле 2026 года — 17,1 млрд руб.).

«В последние месяцы объемы POS-кредитования немного подросли, однако по-прежнему находятся на довольно низком уровне, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Напомним, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (25,0 млрд руб.) объем выданных в августе 2026 года кредитов, предоставленных гражданам в торговых точках (18,3 млрд руб.), сократился на 26,7%. Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует доля отказов по заявкам на POS-кредиты, стабильно превышающая 80%».

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
10 сентября 202614:58

В Свердловской области объем выдач розничных кредитов увеличился в августе

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. В августе 2026 года объем выданных розничных кредитов (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в Свердловской области составил 35,0 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,2% (в июле 2026 года — 33,9 млрд руб.). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). С такими результатами Свердловская область заняла пятое место среди 15 регионов-лидеров по объему выданных розничных кредитов. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) — на четвертом месте, там объем составил 40,4 млрд руб., снизившись
14 августа 202614:58

В Свердловской области средний срок POS-кредита увеличился на 2 месяца за год

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. В Свердловской области в июле 2026 года средний срок POS-кредитов, оформленных в торговых точках, составил 18 месяцев. За год показатель вырос на 2 месяца (в июле 2025 года — 16 месяцев). Об этом говорят данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). При этом в июле в регионе было выдано 7,94 тыс. товарных кредитов на общую сумму 503,22 млн руб. По сравнению с июнем количество выдач осталось без изменений, а объем вырос на 3%. За 7 месяцев 2026 года в Свердловской области оформлено 51,29 тыс. POS-кредитов на 3,15 млрд руб. со средним чеком 62 тыс. руб. С такими
20 августа 202614:58

В Свердловской области увеличился средний размер POS-кредита почти на 3% в июле

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. В июле 2026 года средний размер POS-кредита, оформляемого в торговых точках, в Свердловской области составил 66,7 тыс. руб. Это на 2,8% больше, чем в предыдущем месяце (в июне — 64,9 тыс. руб.), говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). С таким результатом регион занял 14 место среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования. Челябинская область заняла 20-е место со средним чеком 64,3 тыс. руб. (рост за месяц — 3,9%). Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) заняла 4 место — там средний размер кредита составил 76,2 тыс. руб.,
25 марта 202614:58

В Свердловской области в феврале средний размер POS-кредита сократился на 9,8%

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2026. В Свердловской области в феврале 2026 года средний размер POS-кредита (оформляемого в магазинах) сократился на 9,8% — до 62,4 тыс. руб. с январских 69,2 тыс. руб. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с такими «успехами» Свердловская область заняла 21 место в рейтинге 30 регионов-лидеров по данному виду страхования. Соседняя Челябинская область заняла 20 место. Там средний размер POS-кредита в феврале составил 62,5 тыс. руб., снизившись на 5,0% по сравнению с январем (65,8 тыс. руб.). В Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) средний размер