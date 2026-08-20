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В Свердловской области увеличился средний размер POS-кредита почти на 3% в июле

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. В июле 2026 года средний размер POS-кредита, оформляемого в торговых точках, в Свердловской области составил 66,7 тыс. руб. Это на 2,8% больше, чем в предыдущем месяце (в июне — 64,9 тыс. руб.), говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом регион занял 14 место среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования. Челябинская область заняла 20-е место со средним чеком 64,3 тыс. руб. (рост за месяц — 3,9%). Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) заняла 4 место — там средний размер кредита составил 76,2 тыс. руб., увеличившись на 7,9%.

Наибольший средний чек среди 30 регионов-лидеров в июле зафиксирован в Москве (89,6 тыс. руб.), Московской области (84,0 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (83,4 тыс. руб.), а также Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (76,2 тыс. руб.) и Ленинградской области (73,9 тыс. руб.). Самые низкие показатели отмечены в Республике Северная Осетия — Алания (59,7 тыс. руб.), Оренбургской области (61,2 тыс. руб.), Воронежской области (61,5 тыс. руб.), Ставропольском крае (61,7 тыс. руб.) и Саратовской области (62,2 тыс. руб.).

Наиболее серьезный рост среднего размера POS-кредитов по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в Тульской области (+9,0%), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (+7,9%), Алтайском крае (+6,4%), а также Воронежской (+4,8%) и Иркутской (+4,8%) областях. Сокращение показателя отмечено в Хабаровском крае (-1,5%), Республике Северная Осетия — Алания (-1,2%) и Самарской области (-0,3%). В Москве и Санкт-Петербурге за месяц средний чек вырос на 4,4% и 3,9% соответственно.

В целом по России средний размер POS-кредита в июле 2026 года составил 70,0 тыс. руб., что на 3,4% больше, чем в июне текущего года (67,7 тыс. руб.). При этом по сравнению с июлем прошлого года показатель вырос на 1,0% (в июле 2025 года — 69,3 тыс. руб.).

Директор по маркетингу НБКИ отметил, что в 2026 году средний чек POS-кредитов стабилизировался на уровне 65-70 тыс. руб. При этом другие показатели выдачи и одобрение заявок остаются на невысоком уровне. Банки снижают «аппетит» к риску, поэтому при одобрении кредитов предъявляют серьезные требования к качеству кредитных историй граждан.

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