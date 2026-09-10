В Свердловской области объем выдач розничных кредитов увеличился в августе

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. В августе 2026 года объем выданных розничных кредитов (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в Свердловской области составил 35,0 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,2% (в июле 2026 года — 33,9 млрд руб.). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами Свердловская область заняла пятое место среди 15 регионов-лидеров по объему выданных розничных кредитов. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) — на четвертом месте, там объем составил 40,4 млрд руб., снизившись на 2,4%. Челябинская область — на десятом месте, с объемом 25,3 млрд руб. и динамикой за месяц -1,2%.

Москва — на первом месте, с объемом 116,7 млрд руб. и динамикой за месяц -2,3%. Московская область — на втором месте, там выдано 77,4 млрд руб., с приростом 1,8%. Санкт-Петербург — на 3 месте, с объемом 53,1 млрд руб. и динамикой +0,4%.

Соответственно, наиболее серьезная динамика сокращения объемов выданных розничных кредитов среди 15 регионов-лидеров в августе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Самарской (-6,4%), Новосибирской (-4,1%) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (-2,4%) областях, а также в Москве (-2,3%).

В целом по стране объем выданных розничных кредитов в августе 2026 года составил 1,063 трлн руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6% (в июле 2026 года — 1,070 трлн руб.).

«Несмотря на некоторый всплеск в начале лета, выдача розничных кредитов, в целом, продолжает оставаться на довольно низком уровне, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Напомним, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (1,36 трлн руб.) объемы заимствований граждан в банках в августе 2026 года сократились на 22%. Такая динамика обусловлена ужесточением регулятором денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В настоящее время можно говорить о сохраняющемся слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Между тем качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленно».