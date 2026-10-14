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В Свердловской области объем выдачи потребкредитов в сентябре сократился почти на 10%

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. В сентябре 2026 года объем выданных потребительских кредитов/кредитов наличными в Свердловской области составил 10,9 млрд руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,9% (в августе 2026 года — 12,1 млрд руб.). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами Свердловская область заняла 6-е место среди 30 регионов-лидеров по объему выдачи. Москва — на первом месте с показателем 36,3 млрд руб. и снижением на 17,1%. Московская область — на втором месте (24,5 млрд руб., -13,1%). Санкт-Петербург — на третьем (15,1 млрд руб., -15,6%). Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — на четвертом месте с 14,0 млрд руб. (-9,1%). Краснодарский край — на пятом (12,2 млрд руб., -11,6%).

Челябинская область заняла 11-е место с объемом 8,1 млрд руб. и снижением на 8,0%. Республика Татарстан — на 7-м месте (9,7 млрд руб., -6,5%). Республика Башкортостан — на 8-м месте (9,6 млрд руб., -4,2%). Ростовская область — на 9-м месте (9,0 млрд руб., -5,7%). Красноярский край — на 10-м месте (8,3 млрд руб., -8,0%).

Наиболее серьезная динамика сокращения объемов выдачи среди 30 регионов-лидеров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (-17,2%), Москве (-17,1%), Санкт-Петербурге (-15,6%), а также Ленинградской (-14,4%), Оренбургской (-13,8%) и Московской (-13,1%) областях. Единственным регионом из топ-30, где показатель вырос, стал Приморский край (+1,4%).

В целом по стране объем выданных потребительских кредитов в сентябре 2026 года составил 352,0 млрд руб., снизившись по сравнению с августом на 9,9% (390,4 млрд руб.). Количество выданных кредитов составило 2,16 млн ед., снизившись на 0,8% (2,18 млн ед. в августе).

«Выдача кредитов наличными в сентябре несколько сократилась и, в целом, продолжает оставаться на не очень высоком уровне, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Прежде всего, это обусловлено денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части высоких ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В настоящее время можно говорить о сохраняющемся довольно слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем».

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