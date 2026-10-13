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В Свердловской области доля отказов в потребкредитовании в сентябре превысила 80%

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. В сентябре 2026 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты/кредиты наличными в Свердловской области составила 80,1%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4 п.п. (в августе 2026 года — 79,7%). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами Свердловская область заняла 11-е место среди 30 регионов-лидеров по доле отказов. Челябинская область — 13-е место с долей отказов 80,0% и увеличением показателя на 0,4 п.п. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) на 17-м месте с долей отказов 79,2%. Показатель снизился по сравнению с предыдущим месяцем тоже 0,4 п.п.

Забайкальский край — на первом месте, там доля отказов составила 81,4%, снизившись за месяц на 0,5 п.п. Кемеровская область — на втором месте, с показателем 81,1% и динамикой -0,1 п.п. Новосибирская область — на третьем месте, там доля отказов 81,0%, с приростом за месяц +0,5 п.п.

Наименьшие доли отказов среди 30 регионов-лидеров зафиксированы в Нижегородской области (75,6%), Белгородской области (76,1%), Воронежской области (76,3%), а также Санкт-Петербурге (76,5%) и Приморском крае (76,5%). В Москве доля отказов по кредитам наличными в сентябре составила 76,8%.

В целом по стране доля отказов по заявкам на потребительские кредиты/кредиты наличными в сентябре 2026 года составила 79,2%, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 п.п. (в августе 2026 года — 79,1%).

«Доля отказов по заявкам на кредиты наличными продолжает оставаться на очень высоком уровне — около 80%, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В свою очередь конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на потребкредиты в настоящее время составляет 49%».

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