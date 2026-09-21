В Свердловской области растет доля отказов по POS-кредитам

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. В августе 2026 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты, оформленные в торговых точках в Свердловской области, составила 85,1%, увеличившись за год на 1,8 процентного пункта (п.п.) — с 83,3% в августе 2025 года. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами Свердловская область заняла 16 место среди 30 регионов-лидеров по данному показателю. Челябинская область — на 6-ом месте, с долей отказов 85,9% и динамикой за год +1,2 п.п. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) — на 12 месте, там доля отказов составила 85,4%, с приростом 2,9 п.п.

Наибольшие доли отказов по заявкам на POS-кредиты в регионах РФ в августе 2026 года отмечены в Ставропольском (86,5%) и Забайкальском (86,4%) краях, а также Белгородской (86,2%), Оренбургской (86,2%) и Волгоградской (85,9%).

Соответственно, наименьшие доли отказов в Москве (81,9%), Приморском крае (82,0%), Воронежской области (82,8%), Санкт-Петербурге (82,9%) и Нижегородской области (83,5%). В целом по стране доля отказов по заявкам на POS-кредиты в августе 2026 года составила 85,4%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 2,1 п.п. (в августе 2025 года — 83,3%), а с предыдущим месяцем — на 0,1 п.п. (в июле 2026 года — 85,3%).

«Летом 2026 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты стабилизировалась на довольно высоком уровне (85–86%). В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В то же время растет конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов). По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на POS-кредиты в настоящее время составляет 66%», — прокомментировал динамику директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.