В Свердловской области растет доля отказов по всем видам розничных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. В августе 2026 года доля отказов по всем розничным кредитам в Свердловской области составила 78,1%, увеличившись за месяц на 1,2 процентного пункта (п.п.) — с 76,9% в июле. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами Свердловская область заняла 14 место среди 30 регионов-лидеров по данному показателю. Челябинская область — на 11 месте, с долей отказов 78,6% и динамикой за месяц +1,2 п.п. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) — на 13 месте, там доля отказов составила 78,4%, с приростом 1,5 п.п.

Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в регионах РФ в августе 2026 года отмечены в Забайкальском крае (81,1%), Кемеровской (80,5%) и Иркутской (79,8%) областях, а также Алтайском (79,7%) и Ставропольском (79,7%) краях.

Соответственно, наименьшие доли отказов в топ-30 регионов были зафиксированы в Санкт-Петербурге (74,0%), Нижегородской (74,2%) и Воронежской (74,8%) областях, а также Удмуртской Республике (75,0%) и Москве (74,3%). В целом по стране доля отказов по заявкам на все розничные кредиты в августе 2026 года составила 77,9%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3 п.п. (в июле 2026 года — 76,6%).

«После некоторого снижения в начале 2026 года, летом доля отказов по заявкам на розничные кредиты вновь выросла до уровня 76-78%. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем.

В свою очередь конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов) нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет 51%», — прокомментировали динамику в бюро.