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12 августа 202616:11

В Свердловской области растет доля отказов в кредитовании наличными

Екатеринбург, 12.08.2026. В июле 2026 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты наличными в Свердловской области составила 74,3%, что на 1,1 процентного пункта выше показателя июня (73,2%). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По этому показателю регион занял 9-е место среди 30 регионов-лидеров по количеству поданных заявок. В Челябинской области доля отказов в июле достигла 74,5%, увеличившись за месяц на 0,8 п.п. с 73,7% в июне — 7-е место в рейтинге. В Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) показатель вырос на 1,5 п.п. с 72,1% в июне до 73,6% в июле. Регион занял 14-е место.

Наибольшие доли отказов по заявкам на потребкредиты в регионах РФ среди 30 регионов-лидеров по количеству поданных заявок в июле 2026 года отмечены в Кемеровской (75,8%), Новосибирской (75,4%), Оренбургской (75,3%) и Омской (75,2%) областях, а также в Республике Татарстан (74,7%).

Наименьшее значение данного показателя в июле зафиксировано в Приморском крае (67,9%), а также в Хабаровском крае (70,9%). В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов по потребкредитам в июле составила 71,9% и 72,6% соответственно.

В целом по России доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в июле 2026 года составила 73,3%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9 процентного пункта (в июне 2026 года — 72,4%). При этом доля отказов растет второй месяц подряд после пяти месяцев снижения.

В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем, прокомментировали динамику в бюро.

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