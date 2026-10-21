ГлавнаяНовости
Сегодня15:16

В Свердловской области доля отказов по POS-кредитам в сентябре достигла почти 90%

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. В сентябре 2026 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты в Свердловской области составила 86,4%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 3,2 п.п. (в сентябре 2025 года — 83,2%). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами Свердловская область заняла 15-е место среди 30 регионов-лидеров по доле отказов. Челябинская область — 13-е место с долей отказов 86,5% и увеличением показателя на 2,4 п.п. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) на 17-м месте с долей отказов 86,3%, показатель вырос на 3,5 п.п.

Забайкальский край — на первом месте, там доля отказов составила 88,1%, увеличившись за год на 1,6 п.п. Ставропольский край — на втором месте, с показателем 87,6% и динамикой +3,0 п.п. Кемеровская область — на третьем месте, там доля отказов 87,2%, с приростом +2,0 п.п.

Наименьшие доли отказов среди 30 регионов-лидеров зафиксированы в Москве (82,8%), Санкт-Петербурге (83,3%), Воронежской области (83,8%), а также Приморском крае (84,0%) и Нижегородской области (84,4%). В Москве доля отказов по POS-кредитам за год увеличилась на 2,4 п.п.

В целом по стране доля отказов по заявкам на POS-кредиты в сентябре 2026 года составила 86,4%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 3,0 п.п. (в сентябре 2025 года — 83,4%), а с предыдущим месяцем — на 1,2 п.п. (в августе 2026 года — 85,2%).

«Доля отказов по заявкам на POS-кредиты продолжает оставаться на очень высоком уровне — более 85%, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В то же время растет конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов). По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на POS-кредиты в настоящее время составляет 67%».

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
13 октября 202615:26

В Свердловской области доля отказов в потребкредитовании в сентябре превысила 80%

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. В сентябре 2026 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты/кредиты наличными в Свердловской области составила 80,1%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4 п.п. (в августе 2026 года — 79,7%). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). С такими результатами Свердловская область заняла 11-е место среди 30 регионов-лидеров по доле отказов. Челябинская область — 13-е место с долей отказов 80,0% и увеличением показателя на 0,4 п.п. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) на 17-м месте с долей отказов 79,2%. Показатель
21 сентября 202615:26

В Свердловской области растет доля отказов по POS-кредитам

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. В августе 2026 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты, оформленные в торговых точках в Свердловской области, составила 85,1%, увеличившись за год на 1,8 процентного пункта (п.п.) — с 83,3% в августе 2025 года. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). С такими результатами Свердловская область заняла 16 место среди 30 регионов-лидеров по данному показателю. Челябинская область — на 6-ом месте, с долей отказов 85,9% и динамикой за год +1,2 п.п. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) — на 12 месте, там доля отказов составила 85,4%,
25 сентября 202615:26

В Свердловской области объем выдач POS-кредитов увеличился в августе

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. В августе 2026 года объем POS-кредитов, выданных в торговых точках Свердловской области составил 577 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,7% (в июле 2026 года — 521 млн руб.). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). С такими результатами Свердловская область заняла шестое место среди 30 регионов-лидеров по объему выданных POS-кредитов. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) — на четвертом месте, там объем составил 691 млн руб., увеличившись на 7,0%. Челябинская область — на девятом месте, с объемом 462 млн
09 сентября 202615:26

В Свердловской области растет доля отказов по всем видам розничных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. В августе 2026 года доля отказов по всем розничным кредитам в Свердловской области составила 78,1%, увеличившись за месяц на 1,2 процентного пункта (п.п.) — с 76,9% в июле. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). С такими результатами Свердловская область заняла 14 место среди 30 регионов-лидеров по данному показателю. Челябинская область — на 11 месте, с долей отказов 78,6% и динамикой за месяц +1,2 п.п. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) — на 13 месте, там доля отказов составила 78,4%, с приростом 1,5 п.п. Наибольшие доли
09 июля 202615:26

В Свердловской области растет доля отказов по всем видам розничных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2026. В июне 2026 года доля отказов по всем розничным кредитам в Свердловской области составила 77,8%, увеличившись за месяц на 2,4 процентного пункта — с 75,4% в мае. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). С такими результатами Свердловская область заняла 15 место среди 30 регионов-лидеров по данному показателю. Челябинская область на 12 месте, с долей отказов 78,3% и динамикой за месяц -2,2 п.п. — с 76,1%. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) на 13 месте. Там доля отказов составила 77,9%, с приростом 2,9 п.п. — с 75,0% в мае.