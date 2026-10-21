В Свердловской области доля отказов по POS-кредитам в сентябре достигла почти 90%

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. В сентябре 2026 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты в Свердловской области составила 86,4%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 3,2 п.п. (в сентябре 2025 года — 83,2%). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами Свердловская область заняла 15-е место среди 30 регионов-лидеров по доле отказов. Челябинская область — 13-е место с долей отказов 86,5% и увеличением показателя на 2,4 п.п. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) на 17-м месте с долей отказов 86,3%, показатель вырос на 3,5 п.п.

Забайкальский край — на первом месте, там доля отказов составила 88,1%, увеличившись за год на 1,6 п.п. Ставропольский край — на втором месте, с показателем 87,6% и динамикой +3,0 п.п. Кемеровская область — на третьем месте, там доля отказов 87,2%, с приростом +2,0 п.п.

Наименьшие доли отказов среди 30 регионов-лидеров зафиксированы в Москве (82,8%), Санкт-Петербурге (83,3%), Воронежской области (83,8%), а также Приморском крае (84,0%) и Нижегородской области (84,4%). В Москве доля отказов по POS-кредитам за год увеличилась на 2,4 п.п.

В целом по стране доля отказов по заявкам на POS-кредиты в сентябре 2026 года составила 86,4%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 3,0 п.п. (в сентябре 2025 года — 83,4%), а с предыдущим месяцем — на 1,2 п.п. (в августе 2026 года — 85,2%).

«Доля отказов по заявкам на POS-кредиты продолжает оставаться на очень высоком уровне — более 85%, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В то же время растет конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов). По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на POS-кредиты в настоящее время составляет 67%».