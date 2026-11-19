УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. В Екатеринбурге с 1 декабря увеличится число автобусов, следующих в микрорайон Елизавет. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Исполняющий обязанности директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Николай Вахлов по поручению временно исполняющего полномочия (врип) главы города Рустамом Галямовым встретился с жителями микрорайона Елизавет. Жители обеспокоены транспортным обслуживанием микрорайона.

Н. Вахлов напомнил, что с 9 ноября количество автобусов на маршруте № 57, следующем в Елизавет, увеличилось на четыре единицы. По итогам анализа работы обновленной маршрутной сети принято решение добавить еще два автобуса. Интервал движения на маршруте составит 15-20 минут.

Так, с 1 декабря к 57 маршруту добавят маршрут № 72. Он сменит конечную станцию с Южной подстанции на Елизавет. На маршруте будут работать 10 машин с регулярностью курсирования 14-18 мин. Таким образом, после изменения схемы движения интервал между автобусами маршрутов № 57 и № 72 составит 8-10 мин. Ранее автобусы на маршруте № 57 ходили каждые 25-30 мин., а на маршруте № 52, который его дополнял, — 15-20 мин. В среднем пассажиры ждали автобус 12-15 мин.

«Специалисты продолжают анализировать работу обновленной маршрутной сети и взаимодействовать с жителями. При необходимости будут рассматриваться дополнительные изменения схем движения и количества подвижного состава.

Актуализация маршрутов проводится в рамках транспортной реформы, направленной на повышение удобства передвижения по городу», — рассказали в департаменте.