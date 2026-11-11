УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. В Екатеринбурге с 1 декабря на маршрут № 54 добавят автобусы, а троллейбусный маршрут № 37 продлят до микрорайона Синие Камни. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Эти решения приняты по итогам встречи жителей микрорайона Синие Камни с исполняющим обязанности директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Николаем Вахловым. Участники встречи обсудили развитие транспортного сообщения с территорией.

Н. Вахлов сообщил, что по итогам анализа работы обновленной маршрутной сети принято решение увеличить количество автобусов на маршруте № 54 на две ед. Для этого планируют задействовать новые машины большого класса, поступившие в Екатеринбург в конце октября.

Еще одно изменение коснется троллейбусного маршрута № 37. Его планируют продлить до Синих Камней. Для этого задействуют троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Предполагается, что на маршрут добавят две машины с целью сохранения текущих интервалов движения.

Кроме того, Николай Вахлов напомнил, что с 9 ноября на маршрут № 76 дополнительно вышли четыре автобуса. Теперь на линии работают 12 машин.

«Специалисты продолжают анализировать работу обновленной маршрутной сети и взаимодействовать с жителями. При необходимости будут рассматриваться дополнительные изменения схем движения и увеличение количества подвижного состава. Актуализация маршрутной сети проводится в рамках транспортной реформы, направленной на повышение доступности и удобства общественного транспорта для горожан», — рассказали в департаменте и добавили, что Н. Вахлов встретился с жителями микрорайона по поручению временно исполняющего полномочия (врип) главы города Р. Галямова.