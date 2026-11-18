УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Сеть уличной торговли Екатеринбурга планируется увеличить до 438 нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщает департамент информполитики горадминистрации.

Рассказала депутатам городской думы о размещении НТО и организации продажи печатной продукции директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Любовь Нишневич.

Так, действующая схема размещения НТО предусматривает 377 мест размещения, 259 из которых предназначены для круглогодичного использования. Среди объектов, включенных в схему, 111 ед. специализируются на продаже продовольственных товаров, 84 — печатной продукции, 34 — непродовольственных товаров, еще 25 — овощей и фруктов.

В 2025 и 2026 годах территориальные органы администрации Екатеринбурга подобрали 329 новых мест для размещения НТО. По 249 из них приняты положительные решения. Кроме того, сейчас планируется включить в схему еще 23 новых места размещения, из которых 5 — под печатную продукцию, 53 предложения планируется рассмотреть на ближайших заседаниях комиссии по изменению схем размещения НТО. Таким образом, общее количество мест в схеме может увеличиться до 453 ед.

По состоянию на середину ноября этого года 829 НТО размещались на земельных участках, находящихся в частной собственности или обремененных правами третьих лиц. Из них 575 объектов осуществляют розничную торговлю.

Всего в Екатеринбурге предусмотрено 1 тыс. 181 место для размещения НТО, осуществляющих розничную торговлю. Это 124% от норматива обеспеченности города площадями НТО.

За прошедший период 2026 года подразделения муниципального контроля районных администраций выдали 75 предписаний и предостережения об устранении нарушений обязательных требований правил благоустройства. Из них 32 нарушения уже устранены, еще 43 находятся в процессе устранения. В суд направлено 17 материалов для привлечения нарушителей к административной ответственности. Кроме того, выявлено 260 НТО с нарушением требований к внешнему виду. По этим фактам составлено 94 протокола об административных правонарушениях.

Л. Нишневич также отметила, что в этом году состоялись аукционы на право заключения договоров размещения НТО по 166 лотам. Из них 95 предусматривали размещение киосков для продажи печатной продукции. По итогам торгов заключено 16 договоров, семь из которых — на размещение объектов для продажи прессы.

«Сегодня в Екатеринбурге работает около 200 розничных торговых точек, где можно приобрести печатную продукцию. Они представлены во всех районах города: прессу продают в торговых сетях и отделениях почтовой связи. Адреса точек продаж опубликованы на интерактивной карте на официальном портале Екатеринбурга», — сообщили в департаменте.