Рустам Галямов поручил расширить в Екатеринбурге сеть НТО до тысячи мест

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Расширить сеть нестационарных торговых объектов (НТО) до тысячи мест поручил временно исполняющий полномочия (врип) главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

В департаменте информполитики горадминистрации сообщили, что Р. Галямов провел сегодня совещание с руководителями районов и профильных департаментов и обсудил организацию размещения нестационарных торговых объектов (НТО), а также формирование условий для развития легальной уличной торговли.

«Наша задача не просто убирать незаконные киоски, а создавать понятную и доступную

систему легальной торговли. В городе должны быть предусмотрены места, где предприниматели смогут работать на законных основаниях, а жители — получать необходимые товары и услуги рядом с домом. Нужно совместно с районами пересмотреть существующую схему и найти не менее тысячи площадок для размещения НТО», — поручил Р. Галямов.

Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Любовь Нишневич сообщила, что сейчас в схему размещения включено 378 мест. Из них 166 действующиме, еще 212 — перспективными. Накануне совещания для включения в схему подобрали еще 13 новых площадок, две из которых предназначены для размещения объектов со специализацией на продаже печатной продукции.

По словам Л. Нишневич, минимальный норматив обеспеченности населения нестационарными торговыми объектами в Екатеринбурге выполняется на 121%. При этом работа по расширению сети продолжается. Новые площадки включают в схему на основании предложений районных администраций и предпринимателей.

Р. Галямов предложил также рассмотреть возможность размещения торговых объектов вблизи конечных остановок общественного транспорта. Такие площадки могут объединять несколько функций: например, предусматривать точки общественного питания и общественные туалеты. При подготовке предложений необходимо учитывать потребности жителей и возможности обслуживания таких объектов.

Отдельное внимание на совещании уделили срокам проведения аукционов. Л. Нишневич отметила, что по ряду площадок торги до сих пор не состоялись, несмотря на их включение в схему. Главам районов поручено усилить контроль за этой работой и обеспечить своевременное проведение аукционов.

По итогам совещания Рустам Галямов поручил районным администрациям совместно с департаментом потребительского рынка и услуг продолжить работу по поиску новых площадок, расширению схемы размещения НТО и организации торгов.