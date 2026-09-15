В администрации Екатеринбурга рассказали о новых правилах размещения НТО на частной земле

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. В Екатеринбурге на заседании постоянной комиссии гордумы по экономическому развитию и инвестициям директор департамента потребительского рынка и услуг администрации города Любовь Нишневич рассказала о новых правилах размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на земельных участках частной собственности, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Новые правила к размещению НТО вступили в силу в РФ с 1 сентября. С этого дня собственники частных земельных участков, зданий и сооружений самостоятельно устанавливают порядок размещения и использования НТО с учетом требований федерального и регионального законодательства.

При этом субъектам РФ предоставлено право устанавливать требование о включении НТО, размещенных на частной земле, в схему размещения нестационарных торговых объектов. Если такое решение примут на региональном уровне, работать объект сможет только после его включения в соответствующую схему. Область также должна определить и порядок включения таких НТО в схему и исключения из нее. Таким образом, новое регулирование может распространить действующий механизм учета и размещения НТО на объекты, расположенные на частных земельных участках.

При этом размещение НТО на частной земле в Екатеринбурге и сегодня регулируется городскими властями. В соответствии с правилами благоустройства объекты должны соответствовать требованиям градостроительного законодательства, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, санитарно-эпидемиологическим нормам и другим обязательным требованиям.

Сотрудники администрации Екатеринбурга и территориальных органов регулярно проверяют места размещения НТО на частных земельных участках. В ходе проверок устанавливается наличие правовых оснований для размещения объектов и соблюдение обязательных требований. При выявлении нарушений информация направляется в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер.

Отдельные требования предъявляются к внешнему виду НТО (материалам, цветовому решению, габаритам и конструкции). Их соблюдение также контролируется в ходе регулярных обследований. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Сегодня в действующую схему размещения НТО в Екатеринбурге включены 294 места. До конца 2026 года планируется внести в нее еще 75 мест, сообщили в администрации.