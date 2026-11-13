В Екатеринбурге в схему размещения НТО включено 13 новых локаций

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. В Екатеринбурге в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) включено 13 новых локаций. Две из них предназначены для размещения объектов со специализацией на продаже печатной продукции, сообщает департамент информполитики города.

На заседании комиссии по изменению схем размещения НТО, которое провела директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Любовь Нишневич, особое внимание участники уделили вопросу размещения киоска на ул. Хрустальной, 37 в микрорайоне Синие Камни.

После демонтажа прежнего объекта жители обратились в администрацию Екатеринбурга с просьбой сохранить востребованную торговую точку. По поручению временно исполняющего полномочия главы Екатеринбурга Рустама Галямова для нее подобрали новую площадку. При выборе учли требования безопасности, расположение инженерных коммуникаций и ограничения видимости. На участке планируют установить торговый павильон площадью 22,6 кв. м со специализацией на продаже продовольственных товаров.

Работа по поиску новых мест для размещения НТО ведется на постоянной основе. В действующую схему нестационарных объектов торговли внесено 377 мест. Новые площадки включат в схему после выхода соответствующего постановления.

«Для владельцев НТО, специализирующихся на печатных изданиях, существуют льготы – арендная плата за земельные участки под такие объекты в десять раз ниже стандартной.

Предприниматели, которые хотят выбрать локацию для размещения своего НТО любой специализации, могут изучить расписание аукционов в специальном разделе на Официальном портале Екатеринбурга, а после – подать заявление в районную администрацию для организации торгов», — рассказали в департаменте.