УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. В Екатеринбурге продолжают развивать сеть нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Любовь Нишневич.

По данным Л. Нишневич, в действующую схему нестационарных торговых объектов (НТО) включено 378 мест. Еще 212 площадок считаются перспективными. Найти все эти места можно на специальной интерактивной карте. Здесь же размещена информация о каждом объекте: его специализации, точном местоположении и сроках действия договора.

Работа по пополнению схемы ведется городскими властями непрерывно. Каждые две недели рабочая группа рассматривает предложения районных администраций и предпринимателей. Подходящие площадки включают в схему, после чего право на их использование разыгрывают на аукционе.

Однако не все площадки удается включить в схему из-за требований законодательства и правил благоустройства. Например, НТО запрещено размещать на остановках общественного транспорта, вблизи инженерных сетей, в треугольниках видимости, а также с нарушением противопожарных норм. По этим же причинам осуществляется демонтаж существующих киосков.

«Наша работа направлена прежде всего на соблюдение нормативно-правовых документов и обеспечение безопасности населения. Мы должны учитывать права и интересы и предпринимательского сообщества, и горожан. Это очень сложный баланс, который мы постоянно ищем», – отметила Л. Нишневич.

Показательный пример работы с обращениями горожан — ситуация с киоском на улице Хрустальной, 37 в микрорайоне Синие Камни. После его демонтажа жители направили в департамент обращение с более чем тысячей подписей, попросив сохранить востребованную точку продажи овощей и фруктов.

Сейчас ведется работа по возвращению объекта в схему. Новое место должно соответствовать требованиям безопасности и учитывать инженерные коммуникации и ограничения видимости.

Еще одно важное направление работы департамента — городские ярмарки. Как рассказала Л. Нишневич, сейчас формируется план мероприятий на следующий год. Ярмарки дают возможность горожанам покупать продукцию местных производителей, знакомиться с локальными брендами и поддерживать малый бизнес.

Кроме того, департамент готовится к сезонной торговле пиротехникой. Нелегальные точки продажи фейерверков и петард будут выявлять совместно с районными администрациями, оперативно демонтировать и вывозить. Горожан просят незамедлительно сообщать о таких объектах в департамент потребительского рынка и услуг или администрацию своего района.