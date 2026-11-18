УрБК, Магнитогорск, 18.11.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») поделился опытом цифровизации на конференции «Код индустрии». Об этом сообщает пресс-служба комбината.

Конференция по применению информационных технологий «Код индустрии» прошла в Челябинске уже в третий раз. На главной пленарной сессии, круглых столах и панельных дискуссиях выступили свыше 50 спикеров — представители Минпромторга России, региональных министерств и институтов развития, промышленных предприятий, эксперты и лидеры бизнес-сообществ.

Активное участие в работе площадок принял главный специалист по ИТ ПАО «ММК» Вадим Феоктистов. В рамках круглого стола о промышленных данных и панельной сессии «Территория доверия: заказчики vs поставщики» он поделился опытом Магнитки. ММК ведет планомерную цифровую трансформацию уже 7 лет. Предприятие активно использует современные технологии, в частности сервисы прогнозирования, оптимизации, компьютерного зрения и машинного обучения.

«Цифровизация для ММК и Группы компаний – одно из важнейших направлений работы. Мы внедряем технологии искусственного интеллекта в производственные и бизнес-процессы, чтобы повышать эффективность предприятия и качество выпускаемой продукции. ИИ для нас — это реальный инструмент повышения конкурентоспособности компании», — рассказал В. Феоктистов.

На ММК с помощью технологий машинного обучения оптимизируют работу первого передела. Модели анализируют состав сырья и технологические параметры, чтобы снизить себестоимость производства чугуна, агломерата и кокса.

Системы компьютерного зрения в реальном времени контролируют качество готовой продукции, выявляя дефекты, а также следят за соблюдением техники безопасности, обнаруживая сотрудников в опасных зонах.

«В настоящее время ключевой фокус ММК направлен на развитие генеративного искусственного интеллекта. Уже пилотирован ряд ИИ-сервисов с положительными отзывами от ключевых пользователей: ИИ-помощник сотрудника, ИИ-агенты маркетолога и корпоративного аналитического портала», — рассказал эксперт.