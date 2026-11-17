УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026. Администрация Екатеринбурга внесла в городскую думу проект бюджета на 2027–2029 годы. Документ представил временно исполняющий полномочия главы города Рустам Галямов.

Согласно проекту, в 2027 году доходы муниципальной казны прогнозируются на уровне 97,9 млрд руб., расходы — 100,3 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,39 млрд руб. При этом расходная часть по сравнению с действующим планом на 2026 год сократится примерно на 8 млрд руб. (со 108,3 млрд руб.).

Ключевой статьей расходов останется образование: на него планируется направить 52,3 млрд руб., что превышает половину всех ассигнований муниципалитета. Вместе с тем объем финансирования по этой статье по сравнению с текущим годом уменьшится на 1,3 млрд руб. Сокращение затронет и другие направления: расходы на социальную политику снизятся примерно на 1 млрд руб. и составят 4,8 млрд руб.; финансирование культуры уменьшится с 2,9 млрд до 2,6 млрд руб.

Основу доходной части по-прежнему составят налоговые и неналоговые поступления. Наибольший вклад внесет НДФЛ — его объем оценивается в 27,5 млрд руб. Налог по упрощенной системе налогообложения должен принести 7 млрд руб., акцизы на пиво — свыше 4 млрд руб., земельный налог — 3,4 млрд руб. Существенную долю доходов (40,2 млрд руб.) город рассчитывает получить в виде безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

В плановом периоде ожидается постепенное сокращение разрыва между доходами и расходами. Если в 2028 году дефицит прогнозируется на меньшем уровне, чем в 2027‑м, то к 2029 году показатели практически выровняются: доходы оцениваются в 106,3 млрд руб., расходы — в 106,5 млрд руб.