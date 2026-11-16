Бюджет образования

Администрация Екатеринбурга внесла в городскую думу проект бюджета на 2027–2029 годы. В следующем году доходы муниципальной казны прогнозируются на уровне 97,9 млрд руб., что на 2,39 млрд руб. ниже статьи на расходы — 100,3 млрд руб. Проект бюджета внес временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов. В 2027 году город рассчитывает получить 97,9 млрд руб. доходов — на 3,7 млрд руб. меньше действующего плана на 2026 год. Расходы составят 100,3 млрд руб. против 108,3 млрд руб. в текущем году. Таким образом, расходная часть уменьшится примерно на 8 млрд руб.

Дефицит в 2027 году прогнозируется на уровне 2,39 млрд руб., при этом, для сравнения, в действующем бюджете на 2026 год после корректировки заложен дефицит около 6,7 млрд руб. Изначально городская дума утверждала его в размере 3,6 млрд руб., однако в июне расходы были увеличены, что привело к росту разрыва между доходами и расходами.

Нынешние параметры заметно отличаются и от прежних прогнозов. В начале года администрация рассчитывала, что в 2027 году бюджет получит около 103,8 млрд руб., а потратит 105,7 млрд руб. В новом проекте доходы оказались ниже прежней оценки на 5,9 млрд руб., расходы — на 5,4 млрд руб. Пересмотр затронул не только общий объем финансового плана, но и распределение средств между направлениями.

Основным источником доходов останутся поступления от налогов и сборов. В частности, НДФЛ должен принести городской казне 27,5 млрд руб., налог по упрощенной системе налогообложения — 7 млрд руб. Более 4 млрд руб. ожидается получить от акцизов на пиво, 3,4 млрд руб. — от земельного налога. Поступления от топливных акцизов прогнозируются на уровне 232,7 млн руб., туристического налога — 195,2 млн руб.

Еще 40,2 млрд руб. город рассчитывает получить в виде безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. Это значительная часть доходной базы: без этих средств муниципалитету пришлось бы рассчитывать на собственные налоговые и неналоговые поступления, объем которых существенно меньше общей суммы доходов.

Крупнейшей статьей расходов останется образование. На эту сферу в 2027 году предусмотрено 52,3 млрд руб., это более половины всех расходов муниципалитета. Однако по сравнению с действующим планом на 2026 год сумма уменьшится примерно на 1,3 млрд руб.

На социальную политику планируется направить 4,8 млрд руб. — примерно на 1 млрд руб. меньше, чем в текущем году. Еще более заметное сокращение предусмотрено по жилищно-коммунальному хозяйству. По этой статье расходы составят около 4,3 млрд руб. На транспорт заложено 14,6 млрд руб. против 15 млрд руб. годом ранее. Дорожное хозяйство получит 9,7 млрд руб. ( в действующем бюджете на 2026 год на эти цели предусмотрено около 11,7 млрд руб.).

Финансирование культуры уменьшится с 2,9 млрд до 2,6 млрд руб. На охрану окружающей среды планируется выделить 231,7 млн руб., на физическую культуру и спорт — 2,9 млрд руб., на благоустройство — 2,7 млрд руб. Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составят 500 млн руб.

В плановом периоде разница между доходами и расходами, согласно проекту, будет постепенно сокращаться. В 2028 году город рассчитывает получить 104,1 млрд руб. доходов и направить на расходы 104,8 млрд руб. В 2029 году прогнозируется 106,3 млрд руб. доходов при расходах 106,5 млрд руб. Таким образом, дефицит в последующие годы будет меньше, чем в 2027 году.

В марте 2026 года администрация утвердила долгосрочный бюджетный прогноз до 2031 года, по которому ожидалось, что в 2027 году доходы Екатеринбурга составят 104,5 млрд руб., расходы — 106,4 млрд руб. В новом проекте оба показателя ниже, администрация пересмотрела не только ближайший год, но и исходные оценки финансовых возможностей на среднесрочную перспективу.

Публичные слушания по проекту бюджета назначены на 30 ноября. Предложения и рекомендации жители могут направить до 18:00 23 ноября через портал «Госуслуги» или в департамент финансов администрации Екатеринбурга. После этого документ рассмотрит городская дума.

Добавим, что бюджет Екатеринбурга традиционно остается социально ориентированным. В первую очередь средства идут по линии реализации нацпроектов. Для сравнения в проекте бюджета на 2026 года более 60% всех ассигнований направили на образование, культуру, спорт, реализацию нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети», индексацию зарплат муниципальных работников, поддержку материально-технической базы учреждений и семей участников СВО. Более 4 млрд руб. запланировано на строительство шести школ и двух детских садов.