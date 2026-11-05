Бюджетный баланс

Правительство Свердловской области подготовило проект регионального бюджета на 2027 год с доходами 480,5 млрд руб. и расходами 526,5 млрд руб. Дефицит запланирован на уровне 45,9 млрд руб. Основным источником пополнения казны останется налог на доходы физических лиц (НДФЛ): на него приходится почти половина прогнозируемых поступлений. При этом финансовые возможности региона будут зависеть от состояния промышленности, динамики заработных плат и способности предприятий сохранять прибыльность. На фоне дорогих кредитов, санкционных ограничений и сокращения инвестиционной активности бюджетная политика Среднего Урала будет строиться в условиях необходимости одновременно поддерживать социальные обязательства и обеспечивать развитие инфраструктуры.

Налоговая база под давлением

Согласно проекту бюджета, налоговые и неналоговые доходы Свердловской области в 2027 году должны составить 463,2 млрд руб., еще 17,3 млрд руб. предполагается получить в виде безвозмездных поступлений. Таким образом, собственные доходы обеспечат около 96% всей доходной части региональной казны.

Крупнейшим источником поступлений станет НДФЛ, сборы по которому прогнозируются на уровне 211,3 млрд руб. Это около 44% всех доходов бюджета и почти 46% налоговых и неналоговых поступлений. Второе место занимает налог на прибыль организаций с ожидаемым объемом 118 млрд руб. На эти две статьи приходится 329,3 млрд руб., или около 71% собственных доходов региона.

Еще 39,6 млрд руб. власти рассчитывают получить от акцизов, 37,2 млрд руб. — от налогов на совокупный доход и 36,5 млрд руб. — от налога на имущество организаций.

Столь высокая доля НДФЛ делает региональную казну чувствительной к ситуации на рынке труда. На поступления влияют уровень заработных плат, занятость, официальное оформление трудовых отношений и изменение структуры доходов населения. В условиях дефицита кадров и конкуренции работодателей за специалистов рост зарплат может поддерживать налоговую базу. Однако этот механизм не является безусловным: увеличение фонда оплаты труда сопровождается ростом расходов предприятий, а возможности бизнеса повышать зарплаты различаются в зависимости от отрасли и финансовых результатов.

Показательна в этом отношении статистика налоговых поступлений за январь-июль 2026 года. По данным ФНС, поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Свердловской области достигли 141,1 млрд руб., увеличившись на 6,9% в годовом выражении. При этом речь идет о консолидированном бюджете, включающем областной и муниципальные бюджеты, поэтому напрямую сопоставлять эту сумму с прогнозом поступлений в областную казну на 2027 год нельзя. В то же время динамика демонстрирует сохранение значительного объема налоговых поступлений, связанных с доходами граждан.

Иная ситуация складывается с налогом на прибыль. По данным УрБК со ссылкой на ФНС, за январь-июль 2026 года в бюджет Свердловской области поступило 69,3 млрд руб. этого налога. Налоговая служба связывала снижение поступлений с сокращением налогооблагаемой базы организаций по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год и первый квартал 2026 года. Это указывает на зависимость региональных доходов от финансового состояния предприятий, прежде всего крупных промышленных налогоплательщиков.

Промышленность и инвестиционные ограничения

В прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на 2027–2029 годы региональные власти обозначили ряд факторов, способных ограничивать экономический рост. Среди них — усиление санкционного давления, нестабильность внешней торговли, трудности международных расчетов, высокая стоимость заемного финансирования и рост расходов производителей на перестройку логистики и поиск поставщиков.

Отдельным риском остается зависимость значительной части промышленности от инвестиционных программ крупных компаний нефтегазового, энергетического и транспортного секторов, а также строительной отрасли. Сокращение капитальных вложений таких заказчиков может отражаться на загрузке связанных с ними производств и предприятий малого и среднего бизнеса.

В совокупности эти факторы создают неопределенность для второй по объему доходной статьи бюджета — налога на прибыль. В отличие от НДФЛ, который в значительной степени зависит от общего фонда оплаты труда, поступления от налога на прибыль непосредственно связаны с финансовыми результатами организаций. Поэтому даже сохранение объемов производства не гарантирует соответствующего увеличения налоговой базы, если предприятия сталкиваются с удорожанием сырья, оборудования, логистики и кредитов.

При этом регион уже сталкивался с подобными вызовами. По данным УрБК, доходы областного бюджета по итогам 2025 года достигли 491,1 млрд руб. и стали исторически максимальными. Одновременно власти заявляли о работе по снижению долговой нагрузки: к началу 2026 года государственный долг области составлял 76,9 млрд руб., а долговая нагрузка оценивалась в 17,2%.

Социальные обязательства и инфраструктура

Расходная часть проекта бюджета на 2027 год составляет 526,5 млрд руб. Наибольший объем финансирования предусмотрен для образования — 151,1 млрд руб., социальной политики — 127,4 млрд руб., общегосударственных вопросов — 63,2 млрд руб., национальной экономики — 56,1 млрд руб. и здравоохранения — 50,4 млрд руб.

В совокупности на образование, социальную политику и здравоохранение приходится 328,9 млрд руб., или около 62,5% всех расходов. Это сохраняет социальную направленность бюджета и оставляет значительную часть ресурсов на финансирование обязательств перед населением.

Внутри отдельных направлений предусмотрена различная расстановка приоритетов. Так, на среднее профессиональное образование планируется направить 16,3 млрд руб., на охрану семьи и детства — 36,8 млрд руб. В национальной экономике заметная часть расходов приходится на дорожное хозяйство — 35,2 млрд руб. Транспортное направление предусматривает финансирование в размере 4,7 млрд руб.

На жилищно-коммунальное хозяйство заложено 15,6 млрд руб., на физическую культуру и спорт — 8,3 млрд руб., на культуру и кинематограф — 5,6 млрд руб. Еще 2,5 млрд руб. предполагается направить на охрану окружающей среды.

При этом сама структура расходов показывает ограниченность пространства для перераспределения средств. Значительная часть бюджета связана с постоянными социальными обязательствами, а инфраструктурные проекты требуют многолетнего финансирования. В результате возможности оперативно наращивать инвестиционные расходы будут зависеть от исполнения доходной части и доступности дополнительных источников финансирования.

Дефицит и стоимость заимствований

Разница между прогнозируемыми доходами и расходами составит 45,9 млрд руб. Это около 9,6% планируемых доходов областного бюджета. Для покрытия дефицита региону потребуется использовать источники финансирования, предусмотренные бюджетным законодательством.

Отдельного внимания заслуживает обслуживание государственного долга: на эти цели в 2027 году планируется направить 6,9 млрд руб. Сам государственный долг области, по данным Минфина РФ, на август 2026 года составлял 72,3 млрд руб.

В УрБК ранее отмечали, что важное значение для устойчивости региональных финансов имеет структура задолженности. В частности, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Наталья Истомина обращала внимание на преимущества бюджетных кредитов Минфина РФ и государственных ценных бумаг по сравнению с коммерческими заимствованиями. Отсутствие дорогих коммерческих кредитов позволяет ограничивать расходы на обслуживание долга и сохранять больше средств для решения региональных задач.

Вместе с тем увеличение расходов на обслуживание задолженности означает, что стоимость привлечения финансовых ресурсов становится самостоятельным фактором бюджетной политики. При высокой ключевой ставке и ограниченных возможностях для коммерческого заимствования региону важно сохранять доступ к относительно дешевым источникам финансирования.

Проект бюджета на 2027 год предстоит рассмотреть Законодательному собранию Свердловской области. Первое чтение документа запланировано на 17 ноября, окончательные параметры могут быть скорректированы ко второму и третьему чтениям.

Сейчас ключевой вопрос исполнения бюджета будет заключаться не только в способности региона обеспечить запланированные поступления, но и в устойчивости их основных источников. Высокая доля НДФЛ делает значимым состояние рынка труда, а зависимость от налога на прибыль — финансовые результаты промышленности и крупных предприятий. При этом рост дефицита и расходов на обслуживание долга ограничивает возможности для расширения инвестиционной программы. В этих условиях финансовая устойчивость Свердловской области будет определяться тем, насколько региону удастся сохранить занятость и налоговую базу бизнеса, не допуская сокращения возможностей для выполнения социальных и инфраструктурных обязательств.