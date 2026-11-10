Бюджет развития

Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес проект регионального бюджета на рассмотрение Законодательного собрания. Согласно представленным параметрам, доходы областной казны в 2027 году составят 480,6 млрд руб., в 2028 году — 549,9 млрд руб., в 2029 году — 583,5 млрд руб. Расходы запланированы на уровне 526,6 млрд, 579,1 млрд и 607,5 млрд руб. соответственно.

За три года регион рассчитывает получить около 1,61 трлн руб. доходов при совокупных расходах порядка 1,71 трлн руб. В 2027 году разница между доходами и расходами составит около 46 млрд руб., при этом бюджетная политика предполагает сохранение финансирования основных социальных направлений и продолжение инфраструктурных проектов.

«Губернатор Денис Паслер поставил задачу — сформировать сбалансированный бюджет, который отвечает текущим вызовам. Ключевые приоритеты — сохранение социальных гарантий, поддержка участников СВО, помощь семьям с детьми, инфраструктурное развитие и повышение эффективности бюджетных расходов», — сообщил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

На социальные расходы в 2027 году предполагается направить 343 млрд руб., или около 65% всех расходов областного бюджета. Крупнейшими направлениями станут образование (151,2 млрд руб.), социальная политика (127,4 млрд руб.) и здравоохранение (50,4 млрд руб., без учета средств территориального фонда обязательного медицинского страхования). Еще 8,4 млрд руб. предусмотрено на физическую культуру и спорт, 5,6 млрд руб. — на культуру.

Отдельное место в бюджетных планах занимает поддержка семей с детьми. Так называемый детский бюджет объединяет расходы на пособия, развитие социальной инфраструктуры, индексацию выплат и расширение действующих программ. За три года на эти цели предполагается направить 643,8 млрд руб., в том числе 196,9 млрд руб. в 2027 году.

Дополнительный ресурс предусмотрен для системы обязательного медицинского страхования. Расходы Территориального фонда ОМС Свердловской области в 2027 году запланированы на уровне 122,7 млрд руб., что на 11,1 млрд руб. больше, чем в 2026 году. Таким образом, финансирование здравоохранения будет обеспечиваться не только через областную казну, но и за счет средств фонда.

Социальная направленность бюджета не ограничивается текущими выплатами и содержанием учреждений. В проекте предусмотрены средства на строительство и ремонт школ, детских садов, медицинских и спортивных объектов, модернизацию коммунальной инфраструктуры и благоустройство муниципальных территорий, что отражает стремление региона одновременно решать текущие социальные задачи и формировать основу для долгосрочного развития. В частности, финансирование образования и здравоохранения позволяет поддерживать доступность базовых услуг, а вложения в коммунальную и транспортную инфраструктуру необходимы для функционирования городов и промышленных территорий.

Среди направлений национальной экономики в первоначальной бюджетной раскладке значительное место занимает дорожное хозяйство — на него предусмотрено 35,2 млрд руб. Еще 4,7 млрд руб. планируется направить на транспортное направление. Финансирование ЖКХ составит 15,6 млрд руб., охраны окружающей среды — 2,5 млрд руб.

Важной частью социальной и экономической политики остается развитие системы среднего профессионального образования. На это направление в проекте предусмотрено 16,3 млрд руб. Для промышленного региона подготовка квалифицированных кадров имеет значение не только с точки зрения занятости, но и с позиции обеспечения предприятий необходимыми специалистами.

Собственные доходы останутся основой регионального бюджета. Согласно аналитической раскладке проекта, налоговые и неналоговые поступления в 2027 году должны составить 463,2 млрд руб., еще 17,3 млрд руб. регион рассчитывает получить в виде безвозмездных поступлений, и основная часть доходной базы будет формироваться за счет налогов, собираемых на территории области.

Крупнейшим источником поступлений станет налог на доходы физических лиц: его объем прогнозируется на уровне 211,3 млрд руб., это почти 44% всех доходов бюджета. Вторую позицию занимает налог на прибыль организаций с ожидаемым объемом 118 млрд руб. Вместе эти два налога обеспечивают около 329,3 млрд руб., или более 70% собственных доходов региона. Еще 39,6 млрд руб. предполагается получить от акцизов, 37,2 млрд руб. — от налогов на совокупный доход и 36,5 млрд руб. — от налога на имущество организаций.

Статистика 2026 года показывает, что поступления НДФЛ сохраняют значительный объем. По данным ФНС, за январь — июль в консолидированный бюджет Свердловской области поступило 141,1 млрд руб. этого налога, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом показатель включает доходы как областного, так и муниципальных бюджетов.

Комитет Законодательного собрания по бюджету, финансам и налогам под председательством Петра Соколюка рекомендовал проект закона к рассмотрению в первом чтении. Обсуждение документа в областном парламенте запланировано на 17 ноября.

Окончательная редакция бюджета будет сформирована ко второму чтению после определения объемов федеральной поддержки. Для урегулирования разногласий и согласования параметров также предложено создать временную согласительную комиссию Законодательного собрания. В ее состав планируется включить первого заместителя губернатора — министра промышленности и науки региона Алексея Шмыкова и председателя областного парламента Дмитрия Жукова.