Назначена дата рассмотрения свердловского бюджета в заксобрании

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Комитет по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области рекомендовал депутатам рассмотреть проект закона об областном бюджете в первом чтении на заседании заксобрания 17 ноября. Главный финансовый документ на ближайшую трехлетку внес в парламент губернатор Денис Паслер.

Совокупные доходы бюджета на три года запланированы на уровне 1,6 трлн руб.: 480,6 млрд руб. в 2027 году, 549,9 млрд руб. — в 2028-м и 583,5 млрд руб. — в 2029-м. Расходы составят 1,7 трлн руб. — 526,6 млрд руб., 579,1 млрд руб. и 607,5 млрд руб. соответственно. Дефицит бюджета образуется на всем горизонте планирования.

«Губернатор Денис Паслер поставил задачу сформировать сбалансированный бюджет, который отвечает текущим вызовам. Ключевые приоритеты — сохранение социальных гарантий, поддержка участников СВО, помощь семьям с детьми, инфраструктурное развитие и повышение эффективности бюджетных расходов», — цитирует министра финансов региона Александра Старкова департамент информполитики региона.

На социальные расходы в 2027 году планируется направить 343 млрд руб., или 65% всех расходов бюджета. Из них на образование предусмотрено 151,2 млрд руб., на социальную политику — 127,4 млрд руб., на здравоохранение (без учета средств ТФОМС) — 50,4 млрд руб., на физкультуру и спорт — 8,4 млрд руб., на культуру — 5,6 млрд руб. Расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2027 год запланированы в размере 122,7 млрд руб. — на 11,1 млрд руб. больше, чем в 2026 году.

Отдельным блоком в документе выделена поддержка семей и детей: «детский бюджет» включает пособия, развитие инфраструктуры, индексацию и расширение программ, чтобы поддержка носила не разовый, а системный характер. За три года на эти цели планируется направить 643,8 млрд руб., в том числе 196,9 млрд руб. — в 2027 году. Кроме того, в проекте бюджета на 2027 год также заложены средства на строительство и ремонт школ, детских садов, учреждений здравоохранения и спорта, модернизацию ЖКХ и создание комфортной городской среды в муниципалитетах области.

Окончательная редакция документа будет сформирована ко второму чтению — после доведения до региона объемов федеральной поддержки. Для урегулирования вопросов, связанных с главным финансовым документом области, в регионе создадут временную согласительную комиссию. В нее предложено включить первого заместителя губернатора — министра промышленности и науки области Алексея Шмыкова и председателя Законодательного собрания Дмитрия Жукова.