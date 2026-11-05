Подготовлен проект бюджета Свердловской области на ближайшую трехлетку

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Правительство Свердловской области завершило формирование проекта областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно проекту, доходы региональной казны в 2027 году ожидаются на уровне свыше 480 млрд руб., в 2028 году — почти 550 млрд руб., в 2029 году — 583 млрд руб. Расходы запланированы в объеме порядка 526 млрд руб. в 2027 году, 579 млрд руб. — в 2028‑м и 607 млрд руб. — в 2029‑м.

Теперь проект бюджета предстоит внести на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Свердловской области. В ближайшее время стартуют согласительные комиссии для проработки документа.