УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 17 ноября одобрили бюджет на 2027 год и плановый период на 2028 и 2029 годы в первом чтении, сообщает корреспондент УрБК из зала заседания.

Проект финансового документа, внесенного губернатором Свердловской области Денисом Паслером, поддержали единогласно 44 депутата. Так, доходная часть бюджета в 2027 году сформирована в объеме 480,6 млрд руб. на основе базового варианта прогноза социально экономического развития региона. Ее основу традиционно формируют налоговые поступления. Налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций в 2027 году обеспечат свыше 70% объема доходов.

Расходы региона запланированы на уровне 526,6 млрд руб. В бюджетных проектировках заложено, что с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в регионе вырастет до 28 тыс. 935 руб. Также учтено обеспечение уровня оплаты труда и индексация зарплат различных категорий работников бюджетной сферы. Кроме того, на уровень инфляции будут проиндексированы социальные выплаты гражданам и социально значимые расходы учреждений — стипендии, питание, медикаменты.

На социальную сферу в 2027 году направят 343 млрд руб. Это сохранение и развитие школ, больниц, спортивных площадок и культурных учреждений, а также адресная поддержка тех. Наибольшие объемы получат образование — 151,2 млрд руб. и социальная политика — 127,4 млрд руб. Объем мер соцподдержки составит 107,6 млрд руб.

Заметно вырастет совокупное финансирование медицины. Так, расходы на здравоохранение с учетом расходов ТФОМС запланированы в сумме более 173,1 млрд руб., что на 11,1 млрд руб. выше по сравнению с текущим годом. Для обеспечения финансовой устойчивости государственных учреждений здравоохранения региона на 2027 год предусмотрен 1 млрд руб. и 3 млрд руб. — на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Будет продолжена и структурная трансформация системы здравоохранения, направленная на максимальное повышение качества и доступности услуг для жителей Свердловской области.

«Детский бюджет» Свердловской области за три года составит 643,8 млрд руб., из которых в следующем году будет направлено 196,9 млрд руб. В том числе 19,3 млрд руб. пойдет на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка для малоимущих семей, 5,7 млрд руб. — на жилье для детей сирот, еще 3,4 млрд руб. — на организацию и проведение оздоровительной кампании, включая строительство круглогодичных быстровозводимых корпусов лагерей.

«Все направления должны выполняться, и мы, конечно, выполним все. В целом, бюджет сбалансированный. Конечно же, необходимо рачительно относиться к ресурсам, которые у нас есть, и изыскивать возможности для того, чтобы участвовать в стимулировании экономики», — сказал Д. Паслер и отдельно отметил необходимость поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей.