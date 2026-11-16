В Екатеринбурге автобусы № 53 и № 89 изменили свои маршруты с 16 ноября

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. В Екатеринбурге автобусные маршруты № 53 и № 89 с сегодняшнего дня изменили свои маршруты. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Изменения улучшат транспортное обслуживание поселка Совхозный. Так, с 16 ноября автобус № 53 перенаправили на конечный остановочный пункт «Окраинная». Маршрут следует по улицам: Окраинная — Дорожная — Военная — Патриса Лумумбы — Московская — Щорса — 8 Марта — Академика Шварца.

Маршрут № 89 продлен до остановки «17-я Мехколонна». Он проследует по улицам: Европейская — Мостовая — Предельная — Умельцев — 2-я Новосибирская — Палисадная — Окраинная — Дорожная — Военная — Титова — 8 Марта — проспект Ленина — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев — Смазчиков — Сулимова — Данилы Зверева — Комсомольская — Первомайская — Мира — Библиотечная — Гагарина — Вишневая.

«Корректировки приняты после встречи исполняющего обязанности директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николая Вахлова с жителями микрорайона, организованной по поручению временно исполняющего полномочия главы Екатеринбурга Рустама Галямова», — сообщили в департаменте.

Свои маршруты изменили с 1 ноября 19 автобусов. Корректировки предусмотрены новыми брутто-контрактами и направлены на повышение скорости и удобства поездок, а также сокращение дублирования маршрутов. Актуализация маршрутов проводится в рамках транспортной реформы, направленной на повышение удобства передвижения по городу.