В Екатеринбурге с 20 ноября закроют движение транспорта по улице Мира

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. В Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта по улице Мира от Первомайской до Ботанической с 10:00 20 ноября до 10:00 23 ноября. Это связано с ремонтом сетей, которые проводит МУП «Водоканал», сообщает пресс-служба департамента информполитики администрации города.

В указанный период изменится схема движения трех троллейбусов и автобуса.

Так, троллейбус № 25 будет ходить по следующему маршруту: станция Ботаническая — Родонитовая — Крестинского — Шварца — Белинского — Малышева — Мира — Первомайская — Студенческая — Академическая — Комсомольская — Первомайская — Мира — Малышева — Розы Люксембург — Декабристов — Чапаева — Фрунзе — Белинского — Шварца — Крестинского — Родонитовая — станция Ботаническая.

Троллейбус № 32: станция Коммунистическая — Бакинских Комиссаров — Космонавтов — Челюскинцев — Якова Свердлова — Карла Либкнехта — Центральная гостиница — Малышева — Мира — Первомайская — Студенческая — Академическая — Комсомольская — Данилы Зверева — Сулимова — Смазчиков — Космонавтов — Бакинских Комиссаров — станция Коммунистическая.

Троллейбус № 36: станция Химмаш — Инженерная — Грибоедова — Щербакова — Белинского — Малышева — Мира — Первомайская — Студенческая — Академическая — Комсомольская — Первомайская — Мира — Малышева — Розы Люксембург — Декабристов — Чапаева — Фрунзе — Белинского — Щербакова — Грибоедова — Инженерная — станция Химмаш.

Автобус № 70 будет следовать от остановки ТЦ «Парк Хаус» по улицам: Cулимова — Комсомольская — Первомайская — Мира, далее по маршруту.