Новые правила Ozon для продавцов могут привести к росту цен на товары на 3–5%

УрБК, Москва, 12.11.2026. Изменение системы штрафов для продавцов на маркетплейсе Ozon, которое вступит в силу 19 ноября, может привести к повышению цен на товары в среднем на 3–5%. В первую очередь дополнительные расходы могут затронуть небольших селлеров и продавцов низкомаржинальной продукции, пишет «Коммерсантъ».

С 22 сентября Ozon возобновил начисление штрафов за превышение индекса ошибок при работе по модели FBS, при которой продавец самостоятельно доставляет товары на склад маркетплейса. Сейчас при индексе менее 5% штрафы за просроченную отгрузку и отмену заказа по вине продавца не применяются. При значении от 5,1% до 10% сбор составляет 1% от общей стоимости товаров, при показателе выше 10% — 2%.

С 19 ноября минимальный порог индекса ошибок для начисления штрафа снизится до 2%. При этом за показатель от 2% до 5% продавцу придется заплатить 1% от стоимости всех товаров в отправлении, от 5,1% до 10% — 2%, а от 10% до 20% — до 4%.

Кроме того, продавцы смогут самостоятельно устанавливать время, необходимое для передачи заказов. Если оно превысит шесть часов, будет взиматься дополнительный сбор в размере от 0,25% до 3% стоимости товаров — в зависимости от заявленного срока отгрузки.

В Ozon пояснили «Коммерсанту», что штрафы за превышение индекса ошибок начисляются только в случае, если отмена или задержка произошли по вине продавца. Сбои в работе инфраструктуры маркетплейса на показатель не влияют. Индекс рассчитывается за последние две недели, поэтому селлеры могут оперативно улучшить его значение, отметили в компании.

Штрафы остаются распространенной проблемой для селлеров, отмечают в сервисе «МойСклад». При этом задержки отгрузки не всегда зависят от предпринимателей и могут быть связаны с очередностью приемки товаров. В частности, после атак часть логистических потоков перенаправили на другие объекты, что увеличило нагрузку на распределительные центры и пункты приема, пояснили в компании.

Снижение допустимого индекса ошибок с 5% до 2% означает, что штрафы могут затронуть и продавцов, у которых задержки возникают лишь время от времени. Наиболее чувствительными к новым условиям могут оказаться небольшие компании с ограниченными складскими ресурсами и продавцы низкомаржинальных товаров, у которых меньше возможностей компенсировать дополнительные расходы за счет прибыли, считают в «МоемСкладе».

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров отмечает, что маркетплейсы обычно позволяют продавцам отмечать прибытие товара на склад, чтобы остановить отсчет времени на период ожидания в очереди. Вместе с тем простои могут возникать из-за незнания процедур отгрузки и правил регистрации товаров при поступлении в распределительные центры.

Ранее штрафы за несвоевременную отгрузку компенсировались скидками за быструю передачу заказов, пояснила эксперт Ассоциации участников рынка электронной коммерции Алена Деньщикова. По ее словам, сейчас избежать дополнительных начислений на Ozon сложно даже при ежедневной передаче заказов. При отгрузке через пункты выдачи заказов уложиться в установленные сроки проще, однако для этого может потребоваться передавать товары два-три раза в сутки, что увеличивает издержки продавцов.