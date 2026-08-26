Wildberries и Ozon резко увеличили финансовую нагрузку на селлеров

УрБК, Москва, 26.08.2026. Крупнейшие российские маркетплейсы за год существенно увеличили нагрузку на продавцов — выросли комиссии и стоимость логистических услуг. К такому выводу пришло издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ).

Во втором квартале 2026 года средний размер комиссии и логистических расходов для продавцов на Ozon достиг 47,8% от базовой стоимости товара — это на 29,2 процентного пункта (п. п.) выше показателя аналогичного периода прошлого года. На Wildberries прирост составил 10,8 п. п., до 42,7%, на «Яндекс Маркете» — 15,2 п. п., до 40,1%, следует из данных АПЭТ.

Динамика особенно заметна при работе по модели FBO (когда продавец хранит товары на складе маркетплейса). По словам основателя сервиса Market Papa Василия Бумагина, комиссия Ozon за год выросла с 43% до 55%, Wildberries — с 32% до 42%. Эти уровни существенно превышают международный ориентир в 5–15 %. Схожие оценки приводит Международная ассоциация развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП): по ее данным, совокупные затраты продавцов на комиссии и логистику за два года увеличились на 58–63%.

В компании RWB (управляет Wildberries) подчеркивают, что изменение комиссий носит дифференцированный характер в зависимости от категории товаров — в отдельных случаях ставка может даже снижаться. В «Яндекс Маркете» сообщили о проведении эксперимента с подпиской, позволяющей получить сниженную комиссию, но отказались раскрывать планы по дальнейшему изменению тарифной политики.

Рост тарифов маркетплейсов частично обусловлен увеличением издержек платформ, полагает генеральный директор МАРМП Алексей Молодых. Однако, по его оценке, этот фактор объясняет лишь около половины повышения ставок — остальная часть связана со стремлением онлайн‑площадок нарастить маржинальность бизнеса.

Следствием роста комиссий и сопутствующих расходов стало существенное снижение рентабельности продавцов. По данным Market Papa, за год средний показатель по рынку сократился с 15% до 5%, а в отдельных категориях продавцы работают в убыток. В МАРМП фиксируют падение средней рентабельности за два года с 12–15% до 5–8%, а к концу текущего года ожидают дальнейшего снижения до 3–6%.

Параллельно растет стоимость товаров для потребителей. По итогам апреля — июня 2026 года индекс потребительских цен на маркетплейсах увеличился на 1,8% в годовом выражении — это первый рост за три года: ранее динамика сдерживалась за счёт скидок со стороны площадок. По информации АПЭТ, к концу июня 2026 года средний разрыв между ценой продавца и скидкой маркетплейса на трех крупнейших площадках достигал 60%, что на 17,63 п. п. выше показателя аналогичного периода 2023 года.

В Market Papa отмечают рост цен в отдельных товарных категориях на 5–10% за год и допускают дальнейшее удорожание. Алексей Молодых прогнозирует повышение розничных цен на основных маркетплейсах по итогам года на 8–15%. При этом президент Ассоциации компаний интернет‑торговли Артем Соколов указывает, что доступность товаров для покупателей поддерживается не только скидками, но и высоким уровнем конкуренции на рынке.