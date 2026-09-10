В России резко выросла доля селлеров, отказавшихся от складов Wildberries

УрБК, Москва, 10.09.2026. В России за два месяца резко увеличилась доля селлеров, использующих модель FBS (отгрузка товаров со своих складов), на фоне массовых пожаров на складах маркетплейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

К концу августа 2026 года моделью FBS на площадке Wildberries пользовались 97,4% продавцов, что на 42,3 процентного пункта больше показателей июня. Доля схемы FBO (хранение на складах маркетплейса) при этом снизилась с 94,9% до 62,8%. Аналогичная динамика наблюдается у Ozon: доля селлеров с собственными складскими мощностями выросла на 9,8 п. п., достигнув 73,1%, в то время как использование складов площадки упало на 24,9 п. п.

Эксперты связывают массовую переориентацию с атаками на логистические хабы крупных онлайн-площадок, начавшимися в середине июля. По словам основателя сервиса Market Papa Василия Бумагина, переход на собственные площади является вынужденной мерой из-за опасений за сохранность товарных остатков, а не осознанным бизнес-выбором.