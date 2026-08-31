Селлеры начали искать альтернативу Wildberries и Ozon

УрБК, Москва, 31.08.2026. Селлеры, традиционно работавшие через крупнейшие маркетплейсы Wildberries и Ozon, начали активнее присматриваться к другим площадкам на фоне рисков для логистической инфраструктуры. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, за вторую половину июля–начало августа к маркетплейсу «М.Видео» присоединились 1,6 тыс. новых партнеров. В июле приток новых продавцов вырос на 59,2% по сравнению с июнем и на 168% — по сравнению с январем 2026 года. Трафик площадки за этот период увеличился в 2,5 раза.

По данным Digital Budget, в июле по сравнению с началом года входящий трафик Wildberries снизился на 21%, «Мегамаркета» — на 38%. При этом у Ozon он вырос на 20%, у «Яндекс Маркета» — на 5%, а у «М.Видео» — в 2,5 раза.

Участники рынка связывают повышенный интерес к альтернативным площадкам с желанием продавцов снизить зависимость от отдельных логистических инфраструктур. С 18 июля атакам БПЛА подвергались 15 складских объектов Wildberries общей площадью около 1,8 млн кв. м. Серия атак на логистические объекты Ozon началась 22 августа.

По словам собеседника издания на рынке электронной коммерции, за последние недели к «М.Видео» проявили интерес продавцы одежды, мебели, FMCG и спортивных товаров. Перебои в работе складов, уничтожение и задержки товаров, а также неопределенность с компенсациями, по его мнению, заставляют селлеров искать дополнительные каналы продаж и распределять запасы между разными площадками.

В «М.Видео» отмечают, что используют гибридную модель доставки: компания располагает восемью крупными и 51 региональным складом, а также несколькими сотнями магазинов, которые могут использоваться как мини-логистические центры. Комиссия для продавцов составляет от 0,5% до 28,5% в зависимости от категории и стоимости товара.

В «Яндекс Маркете» также сообщили о росте интереса продавцов к площадке и спросе на комбинирование разных моделей продаж.

При этом Wildberries & Russ и Ozon не фиксируют снижения активности партнеров. В Wildberries & Russ подчеркнули, что рост регистраций на другой площадке сам по себе не свидетельствует об оттоке продавцов. В Ozon также заявили, что не видят падения числа партнеров.

Представители рынка сходятся во мнении, что селлеры в текущих условиях стремятся диверсифицировать каналы продаж. По словам гендиректора ERP-сервиса «МойСклад» Аскара Рахимбердиева, предприниматели все меньше хотят зависеть от одной универсальной площадки и начинают комбинировать несколько каналов.

Президент АКИТ Артем Соколов отметил, что маркетплейс «М.Видео», первоначально созданный для расширения собственной ассортиментной матрицы, со временем стал универсальной платформой. В Ассоциации представителей электронной торговли также фиксируют интерес продавцов к различным альтернативным площадкам.