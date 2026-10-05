Платформенная экономика и все-все-все

В России с 1 октября 2026 года начинают действовать основные положения Федерального закона от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Как следует из материалов юридического агентства Наталии Карсаковой, предоставленных УрБК пресс-службой СОФПП, закон устанавливает правила отношений между операторами посреднических цифровых платформ, партнерами, пользователями и владельцами пунктов выдачи заказов.

Что регулирует закон

Базовый закон определяет, какие площадки признаются посредническими цифровыми платформами, и регулирует договоры, карточки товаров, скидки, платформенную выдачу, жалобы и обмен сведениями с налоговыми органами. Сопутствующие поправки — Федеральный закон от 31.07.2026 № 290-ФЗ — вносятся в законы о защите прав потребителей, торговой деятельности и деятельности иностранных лиц в интернете. Они закрепляют возможность предъявлять через платформу требования по недостаткам товара, работы или услуги, а также запрещают публично размещать предложения о продаже отдельных товаров.

Федеральный закон от 04.08.2026 № 295-ФЗ вводит статьи 14.69 и 14.70 КоАП РФ об ответственности операторов и за нарушение правил публичного предложения товара. Часть 3 статьи 14.69 вступает в силу 01.01.2027, остальные положения — 01.10.2026.

Для применения закона принят ряд подзаконных актов: постановления Правительства РФ № 54 от 28.01.2026 (критерии), № 504 от 30.04.2026 (реестр), № 563 от 16.05.2026 (преференции исполнителям), № 760 от 19.06.2026 (работа для одного заказчика), № 766 и № 768 от 20.06.2026 (ФНС и допуск партнера), № 820 и № 821 от 02.07.2026 (надзор и карточки).

Кто попадает в реестр

Посреднический статус возникает с момента включения платформы в реестр при соответствии функциональным и дополнительным критериям. Для российского юрлица или ИП среднесписочная аудитория в РФ должна быть не менее 100 тыс. за прошлый календарный год, а также выполнено хотя бы одно из условий: не менее 10 тыс. участников в оплаченной сделке либо стоимость оплаченных сделок не менее 50 млрд руб. за тот же год. Для иностранного оператора — аудитория не менее 100 тыс. и включение в реестр.

Предварительный перечень Минэкономразвития от 16.07.2026 включает 12 площадок: продажи товаров, заказа услуг, такси, доставки и бронирования. В него входят, в частности, «Яндекс Go» и «Яндекс Еда». «Авито Подработка», по заявлению представителя сервиса на 25.09.2026, еще не включена в реестр. Реестр Минэкономразвития должен быть опубликован до 02.11.2026.

Договор, карточка товара, скидки

Оператор обязан обеспечить электронное заключение договора, проверку данных партнера и доступ к действующим и прежним договорам не менее трех лет. Изменения договора, ухудшающие положение партнера, требуют уведомления не менее чем за 45 дней; иные односторонние изменения — за 15 дней, кроме специальных случаев.

Скидки за счет продавца применяются с уведомлением не менее чем за 5 рабочих дней и получением согласия. Партнер вправе установить запрет скидки, в том числе в личном кабинете. Отказ от акции не может быть основанием для блокировки кабинета или карточки, снижения рейтинга или места в поиске.

Карточка товара должна содержать достоверные сведения; оператор проверяет предусмотренные данные и статус. Для старых карточек, опубликованных до 01.10.2026, оператору дано 180 дней на проверку. Раздел IX постановления № 821 о подтвержденном праве на товарный знак вступает в силу 01.03.2027.

Что меняется для покупателей и селеров

Закон № 290-ФЗ приравнивает оператора посреднической платформы к владельцу агрегатора для целей закона о защите прав потребителей. Покупатель сможет предъявить требование через платформу: при возврате денег — технический путь возврата оплаты, при доставке через инфраструктуру оператора — путь возврата товара. Требования, как правило, адресуются продавцу по ст. 18 ЗоЗПП, по недостаткам работы или услуги — исполнителю по ст. 29 ЗоЗПП.

Для гражданско-правовой модели с самозанятым или ИП необходимо одновременное соблюдение условий: конкретный заказ без режима работы и подчинения внутренним правилам, право самостоятельно принять заказ или отказаться, отсутствие дополнительных заданий вне принятого заказа, начисление вознаграждения отдельно за каждый заказ, личное исполнение без привлечения третьих лиц.

Оператор обязан ограничивать систематическую и продолжительную работу физлица в интересах одного заказчика. По постановлению № 760 критерий для перечисленных сфер — более 60 часов в каждом месяце в течение шести месяцев подряд. Критерий считается по одному исполнителю и одному заказчику, а не по сумме всех заказов. Постановление не вводит самостоятельный штраф для исполнителя и не устанавливает новый лимит дохода НПД.

Самозанятый самостоятельно решает, брать ли заказ, выбирает место и время, может приостановить прием заказов. За обычный отказ санкции не применяются. Исполнитель вправе работать на нескольких платформах; эксклюзивность закон не устанавливает. Вознаграждение начисляется за каждый исполненный заказ.

Оператор предоставляет участникам, перечисленным в ст. 17, преференции не менее 2,9% дохода от заказов через платформу за предыдущий месяц. Самозанятый формирует чек по доходу от облагаемых операций; ставка 4% при расчете с физлицом и 6% с ЮЛ или ИП. Лимит дохода в рамках НПД — не более 2,4 млн руб. за календарный год.

Налоговый обмен и штрафы

Взаимодействие операторов с налоговыми органами регулируется ст. 20 закона № 289-ФЗ и постановлением № 766. При согласии партнера оператор направляет сведения о договоре, партнере, согласии или запрете скидок, акте сверки: в течение 2 рабочих дней после получения согласия и 3 рабочих дней после изменения сведений.

Штрафы для операторов по ст. 14.69 КоАП РФ достигают 500 тыс. руб. для юрлиц (ч. 11–12 — кабинет и жалобы). Для продавцов по ст. 14.70 КоАП РФ: нарушение правил публичного предложения товара — от 5 до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 до 70 тыс. руб. для юрлиц; повторное нарушение — от 10 до 50 тыс. и от 70 до 200 тыс. руб. соответственно.

Закон № 289-ФЗ не обязывает предпринимателя продавать через посредническую платформу или исполнителя получать через нее все заказы. Работа вне платформы разрешена: возможны собственный сайт, магазин и прямой договор.

Что сделать бизнесу до старта

Селлеру рекомендуется сохранить редакции договора, проверить экономику скидок и комиссии, инвентаризировать карточки, документы и маркировку, настроить хранение доказательств. Заказчику услуг — разделить реальные разовые заказы и фактическую постоянную занятость. Оператору — подготовить проверку партнеров и карточек, уведомления, жалобы, возвраты и налоговый обмен. Покупателю — смотреть, кто продавец, сохранять заказ и направлять претензии через предусмотренный канал.