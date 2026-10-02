Свердловским предпринимателям разъяснили новые правила работы с цифровыми платформами

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. Свердловским предпринимателям разъяснили изменения в правилах работы с маркетплейсами и другими участниками платформенной экономики после вступления в силу федерального закона №289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ». Об этом сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП).

«Это очень большой федеральный закон и очень важный для многих участников и предпринимателей, которые работают через интернет. Чтобы подробно разобраться, как будет регулироваться платформенная экономика и что это в принципе такое, мы организовали специальный прямой эфир», — сообщил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Закон регулирует отношения между операторами цифровых платформ, продавцами и исполнителями, а также пользователями. Его положения распространяются не только на маркетплейсы, но и на другие цифровые сервисы, в том числе на платформы заказа такси, поиска специалистов и репетиторов, курьерские службы.

«Сейчас большая часть взаимоотношений граждан и предпринимателей между собой происходит в цифровой среде. До сегодняшнего дня эта сфера была мало урегулирована. Государство, также развивающее цифровую среду, понимает, что правовое регулирование необходимо. Именно поэтому был принят закон. И вместе с ним на протяжении этого года принято огромное количество дополнительных нормативных актов, которые уточняют правовое регулирование», — рассказала юрист, собственник Юридического агентства Наталия Карсакова.

По ее словам, закон разделяет цифровые платформы и посреднические цифровые платформы, на которых можно осуществить полный цикл сделки. Основные новые правила распространяются на последних.

В частности, закон устанавливает требования к договорам между платформами и их партнерами. По словам Н. Карсаковой, раньше площадки могли в одностороннем порядке менять условия работы, что создавало проблемы для продавцов.

«Раньше площадки могли устанавливать плюс-минус любые правила. И это была самая большая боль селлеров, когда площадка могла в одностороннем порядке очень многие вещи менять. Сейчас в законе четко прописано, что должно быть в договоре и каким образом он должен заключаться», — объяснила Наталия Карсакова.

В частности, изменение скидок на товары должно осуществляться с согласия продавца.

Кроме того, на цифровые платформы возлагаются дополнительные обязанности. В их числе — передача в налоговые органы информации о доходах продавцов, а также прием претензий покупателей по качеству товаров и услуг.

Закон также устанавливает требования к коммуникации между продавцом и покупателем. На платформе должна быть предусмотрена возможность такого взаимодействия.

По данным СОФПП, 1 октября, в день вступления закона в силу, на базе центров «Мой бизнес» прошел онлайн-марафон «День платформенной экономики», организованный Минэкономразвития РФ. Предпринимателям также подготовили гайд с информацией о правах и обязанностях участников платформенной экономики.