Октябрьские изменения

С октября 2026 года на экономику домохозяйств одновременно начинают влиять несколько крупных изменений: повышаются тарифы на коммунальные услуги, перестраиваются параметры семейной ипотеки, ужесточаются ограничения на выдачу дорогих микрозаймов. Для бизнеса октябрь также становится точкой изменения правил работы цифровых платформ и взаимодействия с исполнителями.

Коммунальные услуги подорожают второй раз за год

Самое массовое изменение касается ЖКХ. С 1 октября тарифы на коммунальные услуги индексируются в среднем на 9,9%. При этом фактический рост платы отличается по регионам: предельные индексы изменения платы для населения установлены с учетом региональной специфики и в отдельных субъектах доходят до 22%.

Для Свердловской области средний индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 октября установлен на уровне 9,6%. При этом конкретная сумма в платежке зависит от муниципального образования, набора потребляемых услуг и объема их потребления. Региональные параметры предусматривают различия между территориями, поэтому показатель 9,6% нельзя напрямую применять к каждой квартире.

Для потребителей это означает увеличение регулярных расходов на коммунальные услуги. В платежках изменятся начисления за тепло, электроэнергию, газ, водоснабжение, водоотведение и обращение с отходами — конкретный набор и величина повышения зависят от региона.

Октябрьская индексация является второй в 2026 году. Таким образом, совокупная динамика коммунальных платежей формируется не только за счет повышения с 1 октября, но и с учетом изменения тарифов, произошедшего ранее в течение года.

Семейная ипотека становится дифференцированной

Еще одно изменение непосредственно связано с рынком жилья. С 1 октября ставка по семейной ипотеке перестает быть единой: она зависит от количества детей в семье. Одновременно меняется максимальная сумма кредита. Новые параметры применяются к договорам, заключенным начиная с 1 октября.

Для большинства регионов страны, включая Свердловскую область, ставка для семьи с одним ребенком младше 7 лет составит 10% годовых при максимальной сумме кредита 6 млн руб. Для семей с двумя детьми ставка составит 8%, лимит — 8 млн руб. При трех детях — 6% и 10 млн руб.; при четырех — 4% и 10 млн руб.; при пяти и более детях — 2% и 10 млн руб.

Отдельные параметры предусмотрены для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Для рынка недвижимости изменение означает переход от единого механизма льготного кредитования к системе, в которой условия займа напрямую связаны с составом семьи. При этом для строительства индивидуального жилого дома, завершения строительства или приобретения участка под последующее строительство ставка сохраняется на уровне 6%. Кроме того, срок субсидирования льготного кредита ограничивается 15 годами.

Дорогие микрозаймы ограничат

С октября меняются правила потребительского микрокредитования. Заемщикам ограничивают возможность одновременно накапливать несколько дорогих микрозаймов: с 1 октября нельзя будет выдавать более двух займов с полной стоимостью кредита свыше 200% годовых.

Следующий этап регулирования запланирован на апрель 2027 года — тогда одновременно можно будет иметь только один микрозайм с полной стоимостью выше 100% годовых.

Для микрофинансового рынка это означает дальнейшее сокращение возможностей для выдачи наиболее дорогих займов и усиление контроля за долговой нагрузкой клиентов.

Маркетплейсы переходят к новой модели регулирования

С 1 октября также начинает действовать закон о платформенной экономике. Он формализует отношения цифровых платформ с продавцами, исполнителями и потребителями.

Для крупных площадок устанавливаются требования к договорам с партнерами, раскрытию информации об условиях работы и изменению этих условий. Отдельно регулируются вопросы скидок и взаимодействия платформ с продавцами.

Изменение имеет значение прежде всего для компаний, которые используют маркетплейсы и другие цифровые площадки как канал продаж или получения заказов. Для них отношения с платформой становятся более зарегулированными: часть правил работы теперь определяется не только договором между сторонами, но и законодательными требованиями.

Отдельный блок касается самозанятых и исполнителей, работающих через цифровые сервисы. Платформы получают дополнительные обязанности по контролю за характером отношений между заказчиками и исполнителями, что связано в том числе с риском переквалификации фактически трудовых отношений в гражданско-правовые.

Банки смогут принимать наличные для зачисления в другой банк

С 1 октября появляется возможность межбанковского внесения наличных через банкоматы в рамках нового сервиса Системы быстрых платежей. Клиент сможет внести деньги через банкомат одного банка, а зачислить их на собственный счет в другом.

Подключение банков к сервису добровольное. Лимит одной операции составляет 25 тыс. руб., суточный — 50 тыс. руб., месячный — 200 тыс. руб. Банк, предоставляющий банкомат, может установить комиссию, информация о которой должна быть доступна клиенту до совершения операции.

Рост регулируемых транспортных тарифов

Еще одним изменением для потребителей становится индексация стоимости проезда в поездах дальнего следования. С 1 октября на 9,2% увеличиваются регулируемые тарифы на проезд в общих и плацкартных вагонах, а также на перевоз багажа и грузобагажа.

Все октябрьские изменения одновременно затрагивают основные статьи расходов домохозяйств — коммунальные платежи, жилищное кредитование, потребительские займы и транспорт, — а для бизнеса меняют правила работы с цифровыми платформами.