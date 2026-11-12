«Россети Урал» выявили около 250 тысяч нелегальных подвесов линий связи на ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. Специалисты «Россети Урал» с января по ноябрь выявили около 250 тыс. незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на линиях электропередачи в Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании.

За этот период энергетики демонтировали более 26 тыс. подвесов на объектах, право собственности на которые не было признано ни одним из операторов связи. Операторов, региональные министерства и органы местного самоуправления заранее уведомили о демонтаже.

Одновременно с начала года компания легализовала размещение более 76 тыс. точек подвеса и заключила соответствующие договоры с провайдерами.

В «Россети Урал» напомнили, что размещение линий связи на электросетевых объектах возможно только при наличии договора с сетевой компанией и технических условий. Несоблюдение требований может привести к аварийным ситуациям, обрывам проводов из-за превышения допустимой нагрузки и отключениям электроэнергии. Кроме того, незаконное размещение оборудования затрудняет ремонт и обслуживание электросетей.

Для легального размещения ВОЛС операторам необходимо получить технические условия, заключить договор с электросетевой компанией, разработать и согласовать проектную документацию с расчетом дополнительной нагрузки на опоры. После этого требуется согласовать план работ, получить допуск к электроустановкам и выполнить строительно-монтажные работы.

По завершении строительства оператор должен передать энергокомпании исполнительную документацию, организовать приемку объекта с участием ее представителя и включить фактически задействованное электросетевое имущество в договор.