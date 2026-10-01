Износ магистральных волоконно-оптических линий связи в России достиг критической отметки

УрБК, Москва, 01.10.2026. Уровень износа магистральных волоконно-оптических линий связи в России (ВОЛС) достиг критической отметки из-за недостаточных темпов обновления. Об этом говорится в проекте изменений в Стратегию развития отрасли связи в РФ до 2035 года, разосланном Минцифры на межведомственное согласование, пишут «Известия».

Сейчас более 50% таких волоконно-оптических линий связи (по протяженности) вышли за гарантированный срок службы, составляющий 25 лет. Это означает, что в последующие годы потребуется их заменить в разы быстрее, чем это было в прошлые годы, считают авторы документа.

С 2015–2025 интернет-трафик в России вырос в 10 раз, до 218,8 экзабайт в 2025 году, отмечено в проекте актуализированной стратегии. Растет и нагрузка на ВОЛС, отмечает гендиректор TelecomDaily. Поэтому необходимо строить новые линии связи, расширять пропускную способность уже действующих ВОЛС, а также налаживать производство оптоволокна в России, чтобы не зависеть от поставок из Китая, заключают эксперты.