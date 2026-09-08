Операторы связи недоплатили в резерв Минцифры более 2,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 08.09.2026. Операторы связи в 2023–2025 годах недоплатили в резерв универсального обслуживания (РУО) 2,58 млрд руб. из-за невключения в расчетную базу доходов от отдельных видов услуг связи. Это следует из материалов Счетной палаты РФ, которые есть в распоряжении УрБК.

«Отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания — наибольшая статья доходов федерального бюджета, администрируемых Минцифры России: в 2023 году объем поступлений составил 14,6 млрд рублей (50% всех доходов Министерства), в 2024 году — 17,5 млрд рублей (53%), в 2025 году — 28,6 млрд рублей (87%), в первом полугодии 2026 года — 17 млрд рублей (72%). В 2025 году общее количество плательщиков составило 5,5 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом 93% объема всех платежей внесли 50 операторов связи – 1% от общего числа плательщиков», — привел на Коллегии цифры аудитор Счетной палаты Данил Шилков.

Счетная палата установила, что операторы связи самостоятельно рассчитывают размер обязательных отчислений в РУО. С 1 января 2025 года ставка составляет 2% от доходов, полученных от оказания услуг связи в сети связи общего пользования. До этого ставка составляла 1,2%.

При этом операторы по-разному учитывают доходы при расчете платежей. У большинства компаний отсутствуют внутренние документы и методики, определяющие порядок расчета отчислений. Из 41 оператора, предоставившего информацию по запросу Счетной палаты, такие методики отсутствовали у 32, или 78%. Еще у пяти из девяти операторов, у которых методики были утверждены, они не были актуализированы с учетом изменений законодательства.

Минцифры, в свою очередь, не проверяет корректность определения доходов, использованных операторами для расчета отчислений, поскольку не располагает необходимыми источниками данных. Кроме того, на 20 июня 2026 года ведомством не был установлен предусмотренный правилами порядок мониторинга правильности и своевременности таких платежей.

«В ходе контрольного мероприятия установлены факты невключения операторами связи в базу расчета отчислений в РУО полученных доходов от отдельных видов услуг связи, что привело к недоплате средств в РУО общим объемом 2,58 млрд рублей за 2023–2025 годы», — говорится в отчете.

По данным Счетной палаты, в 2024 году более половины из 4 601 проверенного оператора указали в отчетности базу для расчета отчислений, которая была на 80% и более ниже показателей бухгалтерской отчетности. В 2023 году аналогичные отклонения выявлены у 4 692 операторов из выборки.

При этом около трети операторов в 2023 и 2024 годах указывали, что не получали доходов от деятельности, кроме услуг связи. Однако, по данным ФНС России, в 2023 году 595 операторов, а в 2024 году — 600 операторов, получили доходы, которые более чем на 80% превышали суммы, указанные ими в отчетах для расчета отчислений в РУО.

Отчисления операторов связи являются крупнейшим источником доходов федерального бюджета, администрируемых Минцифры. В 2023 году в РУО поступило 14,6 млрд руб., в 2024 году — 17,5 млрд руб., в 2025 году — 28,6 млрд руб. За первое полугодие 2026 года поступления составили 17 млрд руб.

В 2026 году Минцифры увеличило прогноз поступлений от отчислений операторов связи с 28,9 млрд до 34,4 млрд руб., или на 5,5 млрд руб.

В первом квартале 2026 года кассовое исполнение доходов от отчислений операторов связи составило 8,6 млрд руб., во втором квартале по состоянию на 20 июня — 8,4 млрд руб.

РУО формируется для финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи, а также финансирования создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров.

По итогам контрольного мероприятия Счетная палата направила правительству РФ и Минцифры рекомендации по обеспечению корректности расчетов обязательных отчислений операторами связи.