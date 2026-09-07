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Голосовой трафик в мобильных сетях РФ вырос до 30% за первое полугодие

УрБК, Москва, 07.09.2026. Голосовой трафик в российских мобильных сетях в первом полугодии 2026 года вырос на 25–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как мобильный интернет-трафик сократился примерно на 10–15%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов и участников рынка.

По оценке эксперта НТИ по беспроводной связи Олега Яблокова, мобильный интернет-трафик в январе–июне 2026 года снизился на 10–12% год к году, а объем передачи данных в фиксированных сетях увеличился на 18–20%. При этом голосовой трафик в мобильных сетях вырос на 25–30%.

Партнер ComNews Research Леонид Коник оценивает рост объема мобильных голосовых звонков в 30% и более. По его данным, мобильный интернет-трафик снизился на 12–15%, а в сетях фиксированного широкополосного доступа вырос как минимум на 20%. Эксперт считает, что в мобильные сети возвращается голосовой трафик, который ранее фактически монополизировали иностранные мессенджеры.

Основной причиной роста голосового трафика О. Яблоков назвал регулярные ограничения мобильного интернета. По его словам, первый квартал 2026 года прошел в условиях нового режима работы сетей.

«Часть потребления перешла в домашний и офисный Wi-Fi. Поэтому речь идет скорее о перераспределении трафика, чем о падении интереса к интернету», — сказал О. Яблоков.

Рост трафика фиксированного интернета также связан с миграцией пользователей из мобильных сетей, отметил генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков. По его словам, проводная связь стабильнее, что особенно заметно на фоне ограничений мобильного интернета.

На фиксированный доступ переходят не только частные пользователи, но и малый и средний бизнес. Предприятия подключают его для работы касс и информационных систем, а также раздачи Wi-Fi посетителям, отметил А. Мирзабеков. Вторым фактором эксперт назвал растущий спрос на «тяжелый» медиаконтент и развитие искусственного интеллекта. Третьим фактором он считает рост спроса на «интернет вещей» и устройства индивидуальной и общественной цифровой среды.

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