Вчера, 17:42

Россияне стали чаще звонить по сотовой связи после блокировки мессенджеров

УрБК, Москва, 28.08.2025. Голосовой трафик в сетях РФ в августе вырос на 20-30% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минцифры.

Отмечается, что после блокировки звонков в иностранных мессенджерах россияне стали чаще совершать вызовы с помощью традиционной мобильной связи. При этом сами операторы оказались не готовы к резкому росту нагрузки на сети. Поэтому многие пользователи стали жаловаться на сбои при соединении.

«Операторы давно отвыкли от таких нагрузок, и сети явно не справляются, хотя 15 лет назад такое бывало только в новогоднюю ночь», — отметил партнер ComNews Research Леонид Коник.
