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На каждого абонента сотовой связи в возрасте до 30 лет приходится более 10 спам-звонков в месяц

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Абоненты сотовой связи в возрасте от 21 года до 30 лет чаще других получают нежелательные звонки. В среднем на каждого пользователя этой возрастной группы приходится более 10 спам-звонков в месяц. К такому выводу пришли аналитики операторов связи «МегаФон» и Yota на основе статистики использования их клиентами бесплатных антиспам-сервисов.

Абоненты в возрасте от 31 года до 40 лет получают в среднем восемь спам-звонков в месяц, люди старшего возраста — около семи звонков ежемесячно. При этом пользователи сотовой связи в возрасте от 14 до 20 лет получают всего четыре спам-звонка в месяц.

При этом россияне все чаще используют для разговоров мессенджеры и социальные сети: в мае по сравнению с январем текущего года каждый абонент стал потреблять в среднем на 13% больше интернет-трафика.
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