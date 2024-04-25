На каждого абонента сотовой связи в возрасте до 30 лет приходится более 10 спам-звонков в месяц

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Мобильный трафик свердловчан на маркетплейсах в 2023 году вырос на 85%. К такому выводу ...06.10.2023 «МегаФон»: В Свердловской области за год на 35% выросло количество спама на мобильные телефоны
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. На Среднем Урале за год количество пользователей виртуального помощника Ева от ...10.08.2023 С начала года число блокируемых «МегаФоном» спам-звонков и sms увеличилось на 40%
УрБК, Москва, 10.08.2023. С начала лета в спам-фильтр компании «МегаФон» попало более 65 млн звонков от спамеров и ...08.08.2023 Мобильный оператор Yota присоединился к меморандуму ФАС России о противодействии спам-звонкам
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Компания Yota присоединилась к меморандуму о противодействии голосовому спаму. Оператор ...02.09.2021 «МегаФон» запускает бесплатный анти-спам сервис для своих абонентов
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. «МегаФон» запускает бесплатный анти-спам сервис для своих абонентов. Специальные ...