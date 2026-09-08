Операторы связи недоложили в резерв

Операторы связи в 2023-2025 годах недоплатили в резерв универсального обслуживания (РУО) 2,58 млрд руб. из-за невключения в базу для расчета обязательных отчислений доходов от отдельных видов услуг связи, сообщила Счетная палата РФ по итогам проверки деятельности Минцифры.

«Отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания — наибольшая статья доходов федерального бюджета, администрируемых Минцифры России: в 2023 году объем поступлений составил 14,6 млрд рублей (50% всех доходов Министерства), в 2024 году — 17,5 млрд рублей (53%), в 2025 году — 28,6 млрд рублей (87%), в первом полугодии 2026 года — 17 млрд рублей (72%). В 2025 году общее количество плательщиков составило 5,5 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом 93% объема всех платежей внесли 50 операторов связи — 1% от общего числа плательщиков», — привел на Коллегии цифры аудитор Счетной палаты Данил Шилков.

РУО формируется для финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи, а также финансирования создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров. Источниками его формирования являются обязательные отчисления операторов связи, пени за несвоевременную или неполную уплату платежей и другие не запрещенные законом источники.

Размер обязательных отчислений операторы связи рассчитывают самостоятельно. До 1 января 2025 года ставка составляла 1,2% от доходов от оказания услуг связи, с 2025 года она увеличена до 2%. При этом при расчете не учитываются, в частности, доходы от межоператорских услуг, услуг связи в выделенных или корпоративных сетях, дополнительных работ и сервисных услуг, аренды оборудования и другого имущества, а также других видов коммерческой деятельности.

Как отмечается в отчете Счетной палаты, количество лицензиатов, представлявших сведения в Минцифры, в 2023 году составило 8 тыс. 793, в том числе 7тыс. 977 юридических лиц и 816 индивидуальных предпринимателей. В 2024 году общее количество лицензиатов снизилось до 8 тыс. 631, из них 7 тыс. 814 юридических лиц и 817 индивидуальных предпринимателей, в 2025 году — до 8 тыс. 282, в том числе 7 тыс. 511 юридических лиц и 771 индивидуальный предприниматель. По состоянию на 7 мая 2026 года сведения представили 7 тыс. 011 лицензиатов: 6 тыс. 399 юридических лиц и 612 индивидуальных предпринимателей.

При этом около трети операторов связи направляли нулевые отчеты, что, по оценке Счетной палаты, указывает на отсутствие деятельности по оказанию услуг связи. В 2023 году такие отчеты представили 3 тыс. 226 лицензиатов, или 37% от общего количества, в 2024 году — 3 тыс. 122 (36%), в 2025 году — 2тыс. 705 (33%). В 2023 году нулевые отчеты направили 2тыс. 930 юридических лиц и 296 индивидуальных предпринимателей, в 2024 году — 2 тыс. 838 и 284 соответственно, в 2025 году — 2 тыс. 487 и 218.

Счетная палата выявила существенные расхождения между сведениями о доходах, которые операторы направляли Минцифры для расчета отчислений, и данными их бухгалтерской отчетности, представленной в ФНС.

В частности, в 2024 году более половины из 4тыс. 601 проверенного оператора указали в сведениях о базе расчета отчислений доходы, которые были на 80% и более ниже показателей бухгалтерской отчетности. В 2023 году аналогичные расхождения были выявлены у более половины из 4тыс. 692 операторов.

Кроме того, около трети операторов в 2023 и 2024 годах указывали в отчетах, что не получали прочих доходов от иной деятельности. При этом, по данным ФНС, 595 операторов в 2023 году и 600 в 2024 году получили доходы, превышавшие указанные в отчетах о базе расчета отчислений более чем на 80%.

Счетная палата отметила большое количество недостоверных данных в представленных отчетах.Как отмечается в отчете, компании по-разному учитывают доходы от оказываемых услуг связи. Проверка выявила сложности и неоднозначности распределения полученной выручки по видам услуг при определении базы для расчета платежей.

У большинства операторов также отсутствуют внутренние документы, определяющие порядок расчета отчислений. Из 41 оператора, представившего информацию по запросу Счетной палаты, такие документы имелись только у девяти. При этом у пяти из них методики не были актуализированы с учетом изменений или отмены нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу.

При этом Минцифры не имеет возможности в полной мере проверить достоверность данных, которые операторы используют для расчета платежей. В ведомстве отсутствуют необходимые источники информации для сопоставления заявленных доходов с данными бухгалтерского учета, автоматизированных систем расчетов, актов выполненных работ и первичных учетных документов.

Счетная палата отметила, что контроль правильности расчетов фактически осуществляется сотрудниками МинцифрыРФ вручную и сводится к арифметической проверке итоговых строк в отчетных формах. Предусмотренный законодательством порядок мониторинга правильности и своевременности отчислений на 20 июня 2026 года Минцифры не был установлен.

По итогам выборочной проверки Счетная палата выявила случаи, когда операторы не включали в базу расчета доходы от отдельных видов услуг связи. В результате сумма недополученных средств в РУО за 2023-2025 годы составила 2,58 млрд руб.

Счетная палата также обратила внимание на операторов, которые при регистрации указывали в качестве основного вида деятельности работу в сфере телекоммуникаций, однако перечисляли в РУО менее 0,1% от полученных доходов. В их числе компании, занимающиеся созданием и эксплуатацией цифровых платформ, приложений и сервисов для взаимодействия с клиентами через SMS, push-уведомления, мессенджеры, социальные сети, чаты и электронную почту, а также аутентификацией пользователей, обеспечением доступа к цифровым сервисам и созданием центров хранения и обработки данных. Доходы от этой деятельности, как установила Счетная палата, не учитывались при расчете отчислений.

В 2025 году плательщиками отчислений в РУО были около 5,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом 50 крупнейших операторов, или около 1% всех плательщиков, обеспечили 93% объема платежей.

Минцифры принимает меры в отношении операторов, которые не представляют сведения либо несвоевременно или не полностью перечисляют отчисления. В 2025 году ведомство направило в Роскомнадзор 4тыс. 241 заявление о непредставлении сведений о базе расчета, 259 заявлений о несвоевременной уплате и 374 заявления о неуплате отчислений.

Количество дел об административных правонарушениях по статье 13.38 КоАП РФ в 2023 году составило 482, в 2024 году — 545, в 2025 году — 296, а по состоянию на 7 мая 2026 года — 47. Сумма наложенных штрафов составила 9,525 млн руб. в 2023 году, 10,661 млн руб. в 2024 году, 5,692 млн руб. в 2025 году и 0,400 млн руб. по состоянию на 7 мая 2026 года.

В рамках досудебной работы Минцифры в 2025 году направило операторам 350 уведомлений о задолженности, по 190 операторам было инициировано судебное разбирательство. Всего с 2023 года по I квартал 2026 года ведомство подало 745 исков о принудительном взыскании задолженности по отчислениям в РУО.

В 2025 году Роскомнадзор направил операторам связи 21 предписание об устранении нарушений лицензионных требований о представлении сведений о базе расчета отчислений в РУО и девять предупреждений о приостановлении действия лицензий за нарушения лицензионных требований.

Доходы от отчислений в РУО являются крупнейшей статьей доходов федерального бюджета, администрируемых Минцифры. В 2025 году поступления составили 28,6 млрд руб., или 87% всех доходов, администрируемых ведомством. В первом полугодии 2026 года в РУО поступило 17 млрд руб., что составило 72% таких доходов.

По итогам проверки Счетная палата направила правительству РФ и Минцифры рекомендации по обеспечению корректности расчетов обязательных отчислений операторами связи.