В Свердловской области энергетики демонтируют волоконно-оптические линии связи

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. В Свердловской области энергетики демонтируют неучтенные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Об этом сообщает пресс-служба Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС).



Отмечается, что в начале октября на Среднем Урале произошло несколько аварий на ВОЛС. Они были вызваны повреждением кабелей и оборудования на опорах воздушных линий электропередачи. В УралАОС отметили, что сети операторов были размещены на официальных и оплаченных арендных условиях. В ассоциации считают, что Россети самостоятельно срезают ВОЛС, оставляя клиентов операторов связи без доступа к интернету.



«Бесконтрольный демонтаж сетей может привести к приостановлению, а также к прекращению услуг связи, в том числе в отдаленных населенных пунктах Свердловской области», — предупреждают в Ассоциации.



«Согласно условиям договоров размещения сетей связи и актов предоставления объектов инфраструктуры, электросетевая компания должна уведомить пользователя инфраструктуры в письменном виде в случае начала производства работ по демонтажу ВОЛС. В нарушение условий таких договоров, без должного обоснования сотрудники Россети Урал и подконтрольных электросетевых компаний с начала октября 2024 года массово, без соблюдения установленного порядка, беспредельно демонтируют ВОЛС операторов связи на территории Свердловской области», — отметила президент Уральской ассоциации операторов связи Ольга Шахметова.