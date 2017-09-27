В Свердловской области энергетики демонтируют волоконно-оптические линии связи

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. В Нижнем Тагиле продолжаются обрывы линий связи, в результате которых абоненты остаются ...12.03.2015 Суд обязал компанию «КОМСТАР-регионы» демонтировать ВОЛС с опор наружного освещения в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. Суд обязал ЗАО «КОМСТАР-регионы» демонтировать волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) ...12.09.2014 ОАО «МегаФон» подключило к скоростным линиям связи еще 12 населенных пунктов Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2014. ОАО «МегаФон» реализовало проект по увеличению пропускной способности мобильных сетей и ...05.04.2012 ФАС РФ: требование администрации Екатеринбурга убрать волоконно-оптические линии под землю может привести к ограничению конкуренции на рынке услуг связи
УрБК, Москва, 05.04.2012. Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении администрации Екатеринбурга ...02.03.2012 Законность постановления администрации Екатеринбурга, запретившей провайдерам размещать линии связи на опорах освещения, доказана судом
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2012. Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении заявления ЗАО ...