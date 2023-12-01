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Специалисты «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах безопасного нахождения детей вблизи энергообъектов

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Сотрудники филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах безопасного нахождения детей вблизи энергообъектов, сообщает группа связей с общественностью и СМИ предприятия.

Так, категорически запрещается открывать двери и проникать в трансформаторные подстанции и распределительные устройства; заходить на строительные площадки, где могут применяться временные электропроводки; открывать электрораспределительные щиты и проникать за ограждения, где установлено электрооборудование; открывать лестничные электрощиты, находящиеся в подъездах домов; влезать на опоры линий электропередачи и трансформаторных пунктов, играть под линиями электропередачи, запускать воздушных змеев, модели самолетов; использовать для игр места вблизи электроустановок и оборудования, находящегося под напряжением.

В период летнего отдыха на природе запрещается останавливаться вблизи воздушных линий электропередачи либо подстанций и рыбачить под проводами линии электропередачи, касаться оборванных или достаточно низко провисших проводов воздушных линий, подходить ближе 8 м к оборванным проводам, делать набросы на провода, разбивать изоляторы линий электропередачи, приближаться к проводам по деревьям, крышам домов и построек, лестницам ближе 1,5 м, повреждать электрооборудование, лампы освещения и другие специальные электроустройства.

Также запрещено разбирать и ремонтировать бытовые электроприборы, находящиеся под напряжением; прикасаться к осветительной арматуре, бытовым электроприборам мокрыми руками, пользоваться в ванных комнатах любыми электроприборами, а также заполнять водой чайники и кофейники, включенные в электрическую сеть, а также прикасаться одновременно к электроприборам, розеткам и трубам (водопроводным, газовым, горячего отопления), металлическим корпусам электрооборудования.

Недопустимо использование электрических проводов не по назначению, переносных электроприборов, а также переносных ламп 220В в подпольных помещениях, сараях, гаражах, на территории приусадебных участков и на улице.

«Строго соблюдайте правила электробезопасности и контролируйте соблюдение этих правил своими детьми», — предупреждают энергетики предприятия.
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