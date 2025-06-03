Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала напомнил о правилах нахождения детей вблизи энергообъектов

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Сотрудники филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах безопасного ...08.08.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала предупреждают о правилах нахождения детей вблизи энергообъектов
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Сотрудники филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах нахождения детей вблизи ...01.06.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напомнили о правилах нахождения детей вблизи энергообъектов
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах нахождения детей вблизи ...02.02.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах электробезопасности в быту
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах безопасного поведения ...07.09.2022 «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили о правилах электробезопасности
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала подготовили памятку по электробезопасности в ...