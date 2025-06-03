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03.06.2025

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала напомнил о правилах нахождения детей вблизи энергообъектов

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2025. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала напомнил о правилах нахождения детей вблизи энергообъектов, сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Согласно правилам электробезопасности, при нахождении вблизи энергообъектов запрещается: играть, запускать воздушных змеев и самолетики вблизи электроустановок и ЛЭП, касаться и подходить ближе 8 метров к оборванным и низко висящим проводам, а также делать набросы на провода, разбивать изоляторы линий электропередачи, лампы освещения и другое электрооборудование.

Также следует помнить, что летом, находясь в походе или на рыбалке, запрещается останавливаться на отдых и рыбалку вблизи ЛЭП либо подстанций.

Помимо этого, категорически запрещается влезать на опоры линий электропередачи и трансформаторных пунктов, открывать электрораспределительные щиты и проникать за ограждения, за которыми установлено электрооборудование.

Специалисты компании просят родителей строго соблюдать правила электробезопасности и контролировать соблюдение этих правил детьми.

Единый телефон службы спасения: 101, сотовая связь: 112. Дежурный диспетчер филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала: (343) 372-93-52.
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