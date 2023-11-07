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Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала информируют о запрете и опасности рыбной ловли в охранной зоне ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала напоминают о запрете рыбной ловли в охранных зонах воздушных линий электропередачи и непосредственно под ними, сообщает группа связей с общественностью и СМИ уральского филиала предприятия.

Так, при приближении удочки длиной более 6 м или мокрой лески к проводам на расстояние менее 1 м человек попадает под действие электрического тока. Электротравму могут получить и находящиеся рядом с рыболовом люди, так как на расстоянии 8 м возникает шаговое напряжение.

«Для рыбалки стоит выбирать места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных будок и иных энергообъектов, будьте внимательны при перемещениях под проводами ЛЭП, складывайте предварительно удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние. Также разъясните ребенку правила поведения под ЛЭП, и о недопустимости рыбалки рядом с проводами и под ними», — предупреждают энергетики.

Кроме того, в охранных зонах линий электропередачи запрещается осуществлять добычу рыбы, других водных животных, набрасывать на провода леску удилища, посторонние предметы, устраивать площадки для игр, костры, стоянки транспорта, палаточные городки, запускать воздушных змеев, приближаться к опорам линий электропередачи, влезать на них, повреждать арматуру, изоляторы.
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