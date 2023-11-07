Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала информируют о запрете и опасности рыбной ловли в охранной зоне ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала для предотвращения случаев аварийного ...08.08.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала предупреждают о правилах нахождения детей вблизи энергообъектов
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Сотрудники филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах нахождения детей вблизи ...04.04.2023 Филиал «Россети» — МЭС Урала информирует о запрете рыбной ловли вблизи ЛЭП
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают жителям Свердловской области, что не стоит ...09.08.2022 «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала информируют о правилах электробезопасности при движении на маломерных судах в охранных зонах ЛЭП
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала выпустили памятку о правилах электробезопасности при ...29.06.2012 ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» предупреждает о опасности ловли рыбы поблизости от энергообъектов
УрБК, Екатеринбург, 29.0.2012. В летний сезон сотрудники ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» особое внимание ...