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Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напомнили об опасности приближения к электроустановкам

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала для предотвращения случаев аварийного отключения магистральных линий электропередачи (ЛЭП) 500 кВ и 220 кВ напомнили абонентам о необходимости соблюдения требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением правительства РФ от 24.02.2009 160.

Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ энергетической компании, действующими правилами запрещается в охранных зонах ЛЭП устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки машин, проводить любые массовые мероприятия, размещать различные сооружения под проводами, загромождать подъезды и подходы к опорам ЛЭП, устраивать различные свалки, складировать вещи, разводить огонь. Кроме того, нельзя разбивать изоляторы, похищать элементы ЛЭП, повреждать электросети, осуществлять работы с грузоподъемной и землеройной техникой, запускать спортивные модели летательных аппаратов, влезать на опоры, на крыши домов и строений вблизи электрических проводов, проникать в трансформаторные подстанции или за ограду подстанций и трансформаторов, открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств.

«Помните, что при приближении людей и техники на недопустимо близкое расстояние к проводам ЛЭП, возможны перекрытия на автотранспортные средства и механизмы, не исключается возникновение несчастных случаев с людьми. Нормальная работа электрических сетей — это свет и тепло в вашем доме, это бесперебойная работа промышленных предприятий и организаций», — предупреждают специалисты.

Также можно обратиться по единому телефону службы спасения 01, по сотовой связи 112. Связаться с дежурным диспетчером филиала «Россети» — МЭС Урала можно по телефону +(343) 372-93-52.

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